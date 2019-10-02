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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

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В Петербурге дети войны получат компенсацию на проезд к могилам родителей
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 221(7979)
Фото: Вадим Анцупов / РИА Новости Фото: Вадим Анцупов / РИА Новости
Фото: Вадим Анцупов / РИА Новости

Дети погибших в Великую Отечественную войну вскоре смогут раз в год посетить могилы родителей за счет бюджета Санкт-Петербурга. Соответствующие изменения в городской Социальный кодекс разработали депутаты Законодательного собрания.

Новая мера социальной поддержки предполагает компенсацию расходов на проезд туда и обратно - двадцать тысяч рублей, а также оплату гостиницы - пять тысяч на человека. Получить ее смогут дети погибших в боях или умерших вследствие полученного ранения

Фото: Павел Кононов
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- Нередки ситуации, когда в других регионах РФ находят останки бойцов и их удается идентифицировать. Однако родственники не могут поехать на церемонию захоронения по материальным соображениям, - рассказал корреспонденту "РГ" один из авторов инициативы Денис Четырбок. - Законопроект сможет это скорректировать.

Воспользоваться помощью города смогут и те, кто давно знает о месте гибели родителей и хочет туда поехать. Но вот покупать билеты, скорее всего, придется за свой счет - механизм работы нового закона его авторы определяют как компенсаторный. То есть по принципу служебной командировки: съездил, предъявил билеты - получил деньги. При других вариантах - если поездка не состоится по любым причинам - слишком большие сложности могут возникнуть с возвратом неиспользованных средств. Хотя, возможно, Смольным будет предложен другой вариант - например, выдача целевых сертификатов.

В пояснительной записке не обозначено, в какую сумму городской казне может обойтись новая статья расходов. Однако авторы считают, что траты будут не слишком велики: дети войны - люди глубоко пожилые, не все готовы путешествовать.

Горожане инициативу депутатов поддержали. В разговоре с корреспондентом "РГ" председатель РОО "Санкт-Петербургское общество детей войны, погибших, пропавших без вести родителей" Николай Красиков подчеркнул, что "двумя руками за".

- Где мой отец похоронен, я не знаю, а дядя похоронен в Польше, - добавил он. - Среди членов нашей организации есть те, кто точно знает, где лежат родители, и может воспользоваться новой льготой.

Для детей войны увеличение поддержки от города особенно важно, считает Николай Красиков, поскольку они до сих пор не имеют официального статуса льготной категории граждан на федеральном уровне. Напомним, соответствующий законопроект лежит в Госдуме уже более пяти лет, но пока рожденным в 1928-1945 годах помогают только в некоторых регионах. Так, в Петербурге с 1 января 2015 года им выплачивается ежемесячная денежная надбавка к пенсии - полторы тысячи рублей. При этом городской Социальный кодекс не устанавливает понятие "дети войны", а предусматривает материальную поддержку в повышенном размере пенсионеров из числа граждан, родившихся с 22 июня 1928-го по 3 сентября 1945-го, не имеющих льготных категорий, подчеркивают в Смольном.

Как сообщили авторы инициативы, "концептуально" согласие Смольного на введение новой меры социальной поддержки уже получено, работа над документом будет продолжена в ходе второго и третьего чтений законопроекта.

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