Вчера в Петербурге начал работу первый центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Всего до конца года в Северной столице будет открыто восемь таких центров, а в 2020-2021 годах ЦАОПы будут созданы во всех 18 районах города.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в городском комитете здравоохранения, модернизация системы онкологической помощи предусмотрена на федеральном уровне нацпроектом "Здравоохранение" и федеральным проектом "Борьба с онкологическими заболеваниями". Кроме того, в Петербурге в настоящее время реализуется региональная программа с аналогичным названием, рассчитанная на период 2019-2024 годов. До последнего времени городская система онкологической помощи фактически являлась трехступенчатой - от врача первичного звена (терапевта или хирурга) пациент получал направление к районному онкологу, который, в свою очередь, направлял его на дообследование и лечение в специализированную клинику или диспансер. И учитывая, что районные онкологические отделения в большинстве своем работают с перегрузкой и в условиях нехватки кадров, терялось драгоценное время.

- Мы переходим на более короткий путь, - пояснил корреспонденту "РГ" главный врач Городского консультативно-диагностического центра №1, на базе которого открылся первый ЦАОП, Евгений Попов. - Этап районного онколога, имеющий ограниченные клинические возможности и одновременно перегруженный рутиной, сменяет ЦАОП, где человек сможет сразу получить и более глубокое обследование, и лечение.

Именно поэтому новые амбулаторные онкоцентры создаются на базе уже действующих медучреждений Санкт-Петербурга. Например, в ГКДЦ N 1 межрайонное онкологическое отделение действует с 2011 года, центр имеет собственную лабораторную и техническую базы: реннтгенодиагностические установки, компьютерный и магниторезонансный томограф, возможности проводить эндоскопическую и ультразвуковую диагностику на аппаратуре экспертного класса. С открытием ЦАОП технические возможности будут еще расширены.

Теперь пациент сможет сразу получить и обследование, и лечение, минуя посещение районного врача

- К началу работы центра у нас уже был маммограф, - рассказывает Евгений Попов, - до конца года его работу усилит установка для стереотаксической биопсии молочных желез под рентген-контролем, в просторечии именуемая маммотест. Она позволяет уточнять данные, полученные в результате маммографии.

Средний срок ожидания консультации специалиста для человека, у которого выявлено подозрение на онкологическое заболевание, составляет от одного до пяти дней. Обследование займет около двух недель, но не более 15 рабочих дней - таково требование нормативных медицинских документов. Поэтому одновременно в Выборгском ЦАОПе на улице Сикейроса вести прием будут от 12 до 25 человек - в зависимости от потребности пациентов. А возможность провести все нужные исследования "под одной крышей" позволяет начать лечение как можно скорее, ведь пациент не тратит время на посещение лабораторий в разных концах города, а это экономит его силы, которые потребуются на борьбу с болезнью.

Добавим, что город не только расширяет свои возможности в борьбе с онкозаболеваниями, но и активно привлекает к ней федеральные медучреждения. Менее месяца назад Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России, расположенный в Приморском районе, где нет крупного многопрофильного стационара, начал работать с петербуржцами.

- Мы получили дополнительные средства на химиотерапию и активно включаемся в городскую программу по лечению онкологических заболеваний, - отметил директор центра Сергей Алексанин.

Прямая речь

Эльдар Топузов, главный врач Городского клинического онкологического диспансера:

- Наша стратегическая задача - сократить сроки от момента обращения пациентов до выбора тактики лечения и его начала. Центры амбулаторной онкологической помощи расширяют возможность диагностики и приближают специализированную помощь к пациентам, выстраивая логичную систему маршрутизации пациентов и разгружая основные онкологические клиники Петербурга с тем, чтобы мы могли оказать высокопрофессиональную помощь как можно скорее в наиболее комфортном для петербуржцев режиме.

Справка "РГ"

В 2019 году ЦАОПы откроются в Выборгском, Московском, Невском, Приморском, Калининском, Фрунзенском, Курортном районах и в Колпино. С 15 октября начнет функционировать второй ЦАОП на базе СПб ГБУЗ Городская больница N 40 Курортного района.