В Петербурге реставраторы воссоздают первый легендарный городской трамвай ЛМ-33, который в народе называли "Американкой". Он курсировал по улицам Северной столицы в течение 46 лет - с самого первого дня трамвайного движения в городе. А открылось трамвайное движение в Петербурге 29 сентября 1907 года.

Маршрут туристического трамвая. Инфографика "РГ"/Алексей Стригин/Александр Черноскулов

Руководство "Горэлектротранса" решило воссоздать исторический аналог знаменитого и очень любимого горожанами трамвая. Репликар трамвая ЛМ-33 будет работать на новом регулярном маршруте "Первый туристический".

Сейчас будущий туристический трамвай "Американка" находится на стадии отделки интерьера. Уже установлен кузов, который вскоре приобретет свой исторический, а именно глубокий вишневый цвет. В производственном депо на Московском проспекте, где идут работы, журналистам пояснили, что новый вариант исторической "Американки" (ЛМ-33) строится на базе широко распространенной позже модели ЛМ-99. По техническим характеристикам этот новый туристический трамвай будет отвечать всем современным требованиям безопасности и энергосбережения, а внешне он полностью повторит облик своего знаменитого предшественника.

Уже решено, как будет проходить маршрут "Первого туристического" трамвая. Он начнется от Василеостровского трамвайного парка - сейчас в этом старейшем трампарке Санкт-Петербурга работает Музей городского электрического транспорта. Именно из его ворот 112 лет назад вышли на линию первые электрические трамваи. Далее восстановленная "Американка" будет следовать по Среднему проспекту Васильевского острова, потом через Тучков мост на Петроградскую сторону: проспект Добролюбова, Кронверкский проспект, Троицкая площадь. Маршрут "Первого туристического" охватит Троицкий и Литейный мосты, проедет мимо ключевых достопримечательностей города. Из его окон можно будет увидеть Петропавловскую крепость, "Аврору", Михайловский замок и многое другое. Всего на маршруте запланировано 17 обязательных остановок. Устроители считают, что этот трамвайный маршрут может стать новым туристическим брендом Петербурга.

Идею проекта уже успели оценить эксперты международной туристской организации UNWTO, побывавшие в Петербурге на 23-й Генеральной ассамблее ЮНВТО: они проехали по маршруту и сочли новацию весьма перспективной. Для широкой публики новый регулярный трамвайный маршрут "Первый туристический" откроется в День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта - 27 октября.

Маршрут свяжет Васильевский остров и Петроградскую сторону, пройдет по Троицкому и Литейному мостам

К слову сказать, в Петербурге уже есть опыт соединения общественного городского транспорта с туристическим наполнением. Так, сегодня в городе работает 13 автобусных маршрутов, на которых можно воспользоваться бесплатным аудиогидом. Пассажир, проезжая по городу до нужной остановки, может прослушать экскурсию о тех исторических местах, мимо которых движется автобус.

Сегодня услуга "бесплатный аудиогид" доступна пассажирам на автобусах, курсирующих в самых разных районах города: "культурными маршрутами" стали автобусы N 1, 3, 6, 7, 22, 24, 27, 46, 54, 100, 128, 158, 181.

Важно отметить, что в проект "Культурный маршрут" внесена информация на русском и английском языках о более чем 170 достопримечательностях. Такой сервис, не имеющий аналогов в России, был запущен три года назад всего на пяти автобусных маршрутах. Сейчас этот список уже перевалил на второй десяток. А до конца года он будет расширен.

Сегодня гости города могут познакомиться с объектами не только исторического центра, но и других петербургских районов.

Для индивидуальной аудиоэкскурсии нужны лишь смартфон с наушниками и бесплатное приложение. Его можно установить с помощью QR-кодов в салоне. В текущем году аудиогид прослушали уже 47 тысяч раз. .