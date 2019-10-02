В Поморье могут возродить добычу гренландского тюленя

Рыболовецкие компании Архангельской области предложили возродить промысел гренландского тюленя. В Белом море его добывали с XII века, но десять лет назад "зверобойку" запретили по этическим причинам: экологи, звезды эстрады и другие россияне протестовали против жестокого забоя маленьких бельков, мех которых пользовался особым спросом. Но после запрета беломорская популяция гренландского тюленя подросла до полутора миллионов голов и держится на стабильно высоком уровне.

- Сегодня имеет смысл этот промысел восстановить, - считает председатель Cоюза рыболовецких колхозов Поморья Андрей Заика. - При этом мы согласны, что бельков трогать не следует. А вот из взрослого тюленя можно выпускать широкий ассортимент продукции, и отходов практически не будет. Это подтверждает опыт магаданских производителей.

Популяция гренландского тюленя подросла и держится на стабильно высоком уровне

Действительно, на Колыме выпускают консервы, копченое сало, питьевой жир и даже колбасу из тюленя. Отдельная статья - медицинские препараты. Считается, что продукция из морского зверя помогает человеку в профилактике различных заболеваний.

Надо отметить, что промысел тюленя в Северном бассейне ведется и сегодня, но ограниченный, по квотам. Их устанавливают для России и Норвегии на основе научных рекомендаций. Главное - не нанести ущерба популяции. При этом ни одна из стран свою долю полностью не осваивает.

- Россия в последние годы промысел тюленя практически не ведет, - отмечает руководитель Северного филиала Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии имени Книповича Андрей Семушин. - Причина тому - не только общественное мнение, но и экономические факторы: высокие цены на топливо, сложная логистика, трудности со сбытом продукции. Норвегия промысел продолжает, но его сдерживают сокращение ледового покрова, а также запрет импорта продукции из гренландского тюленя в страны Евросоюза.

На российско-норвежской рыбной конференции в Архангельске руководитель Росрыболовства Илья Шестаков допустил возобновление промысла гренландского тюленя при условии, что он будет научно обоснованным.

- Сейчас по всей стране идут глубокие исследования по оценке и учету морских млекопитающих. По предварительным оценкам, у нас отмечается переизбыток морского зверя, что может привести к серьезным экологическим последствиям, - подчеркнул глава ведомства.

Экологи же в оценках возможного возобновления массовой добычи тюленя осторожны.

- Мы пока не знаем, на каких условиях может быть разрешен промысел, - сообщил "РГ" главный координатор программ по устойчивому морскому рыболовству WWF России Мирон Боргулев. - Но уже сейчас гораздо более серьезную опасность для тюленей представляют суда, проходящие через места залежей самок с детенышами. Во льду образуются трещины, в которые проваливаются бельки, а попадание в холодную воду для них смертельно.

Кстати

Одним из доводов в пользу добычи тюленей считается тот факт, что они съедают слишком много рыбы. А лов трески, по признанию рыбопромышленников, - гораздо более доходный промысел, чем "зверобойка".