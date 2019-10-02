В серии "Поморская библиотека" вышло новое издание сказок Писахова

25 октября (по новому стилю) исполнится 140 лет писателю, художнику Степану Писахову. Россия отмечает юбилей самого известного сказочника на народной волне. В "ВКонтакте", к примеру, проходит флешмоб: люди в разных концах страны читают сказки Степана Григорьевича, записывают на видео и выкладывают в соцсеть. Собирают средства, чтобы провести вечер Писахова в Москве. Между тем в центре празднования - его родное Поморье.

Игорь Годзиш: Юмору северного сказочника уже сто лет, но он и сегодня "цепляет". Фото: Пресс-служба администрации Архангельска

К примеру, в той самой архангельской деревне, что "выстроилась, выставилась, окнами на реку и на заречье любуется", вновь прошел съезжий народный праздник "Малинова Уйма". Прописанный в ней навечно Сеня Малина, от имени которого говорит с нами писатель, уже в 17-й раз "принимает" гостей со всего мира.

- Писаховский праздник мы проводим в деревне каждое последнее воскресенье августа, - говорит глава Приморского района Валентина Рудкина. - "Малинова Уйма" собирает очень много творческих людей, студентов, приезжают зарубежные гости. Читаем сказки, песни поем, угощаем гостей блюдами поморской кухни.

А в Архангельской областной библиотеке имени Добролюбова накануне юбилея писателя презентовали сборник сказок Степана Писахова - вторую книгу проекта администрации города Архангельска "Поморская библиотека". В октябре издание поступит во все городские школы, детские сады и библиотеки.

- Первая книга "Поморской библиотеки" - "Детство в Соломбале" Евгения Коковина - вышла в прошлом году. Посмотрим, как северяне воспримут новую, после чего будем решать вопрос по дополнительному выпуску, - говорит глава Архангельска Игорь Годзиш. - Для нас важно, что в проекте участвует много архангелогородцев - талантливых, творческих. Его главная ценность в том, что мы передаем детям наше наследие, нашу культуру. Хотя сказки Писахова - для всех: и для детей, и для взрослых. Причем каждая из них - это не просто слово, это песня. Кстати, чиновникам в них здорово достается. Юмору северного сказочника уже сто лет - но он и сегодня "цепляет". Читайте, мотайте на ус!

Книжка словно "раскупоривает", как писал сказочник, ящики, в которые сложены знаменитые морожены песни: "порастаяли да как взвились, да как зазвенели!" Ведь над иллюстрациями трудился Алексей Григорьев, знающий Писахова не только по сказкам - его отец, архангельский художник Семен Григорьев, был другом писателя.

- Во время работы я старался переключиться на хулиганскую волну - догнать Писахова. Когда с детства с его именем живешь, проще, - признался "РГ" заслуженный художник России. - Тем более что сказки у него необычные. Так, в классической сказке есть предметы и герои волшебства, а у Писахова что в голову пришло главному персонажу - тем волшебство и сотворилось. Захотелось ветров наловить - взял да и распихал их по карманам. В обычной сказке добро победило, поженились, выпили пива. А писаховская иная, она восходит не к литературному, а к устному разговору, ее источник - "поморска говоря".

Как известно, по материнской линии корни Писахова уходят к пинежским старообрядцам, к бабушкиному брату, ходившему в море сказочником. Это традиция - промышленники Поморья, отправлявшиеся бить зверя, всегда брали сказочников с собой, причем давали им двойной пай - за работу и за сказывание.

- Помните, Шергин писал? За сказочника березовыми плахами мужики дрались, - говорит Алексей Григорьев. - И вот, представьте - ночь, рыбацкая избенка, сырая одежда, смрад и темнота, на столе коптилка. И сказочник, который говорит и говорит без конца. Потом вдруг прервется: "Государи, спите"? Если никто не ответил - сказка закончилась. Это такой бесконечный поток, который может привязывать сюжет к сюжету, а потом вдруг внезапно обрываться.

Художник Семен Григорьев часто бывал у Писахова в гостях, "захватывая" с собой заезжий столичный бомонд. "Сначала осмотрят Архангельск, а потом осмотрят меня", - вздыхал сказочник.

- Это все в одну линейку входило - Гостиные дворы, Двина, белые ночи, Писахов, - продолжает Григорьев-младший. - Ему были нужны не собеседники - слушатели. К примеру, рассказывает о том, как ездил в Рим и Палестину, учился в Париже. Гость засыпает. И вдруг хозяин вплетает: когда полетишь на небо в бабьей юбке, так лети на двух самоварах, не на одном. На одном полетишь - как-то некрасиво, из-под юбки один кран виден. А два - нормально. Гость (писатель Юрий Казаков, к примеру) тут же брови вскидывает - "протрезвел". И Писахов переходит к своим путешествиям в Арктику.

В его новый сборник вошли "Кислы шти", "Рыбы в раж вошли", "Уйма в город на свадьбу пошла"... Поморский сказочник был выбран для проекта еще и потому, что очень гармонично вписан в городской портрет Архангельска, где люди "северно сияние сушат", а "белы медведи молоком торгуют - приучены". И сегодня нет-нет да и спросит отставший от группы турист: "Правда ли, что по улицам Архангельска белые медведи ходят?" Отвечают горожане всегда по Писахову: "Все суща правда - кругом земляки, соврать не дадут".

Компетентно

Сказки Степана Писахова изданы на средства группы компаний "Титан" и ее основателя - Владимира Крупчака. Как рассказала директор по корпоративным коммуникациям холдинга Милена Авада, группа компаний "Титан" традиционно оказывает поддержку благотворительным проектам, которые становятся частью нашей культуры:

- Они вне времени и вне политики. Именно поэтому Владимир Крупчак лично поддерживает издание серии книг "Поморская библиотека" - это его кредо. По-особенному он относится и к творчеству северного сказочника, ведь планета Писахова - это планета детства, чистоты, сказочной феерии. Она на века.

Между тем, по словам директора Архангельской областной библиотеки имени Добролюбова Ольги Степиной, регион впервые за многие годы получил замечательную книжную серию:

- На смену отдельным, разрозненным изданиям пришел глубокий и яркий издательский проект, - отмечает директор.

А начальник пресс-службы администрации Архангельска Ирина Буйновская сообщила "РГ":

- В октябре соберется редакционная коллегия проекта "Поморская библиотека" - она определит следующую книгу, которая будет издана в этой серии.

Тем временем

Штраф за фасад

Муниципалитеты получат новые полномочия.

В Архангельской области собственники зданий будут платить штрафы за обезображенные фасады: соответствующий законопроект принят на сессии облсобрания во втором чтении. Он был внесен в порядке законодательной инициативы главой Архангельска Игорем Годзишем.

Теперь собственники будут обязаны устранять надписи, рисунки, незаконную рекламу и загрязнения на фасадах зданий нежилого фонда.