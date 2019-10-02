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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Смольный изыскивает возможности

Хостелы получат поддержку
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 220(7978)
Городские власти Санкт-Петербурга проработают возможные преференции для бизнеса, инвестирующего в хостелы.

В связи с изменениями в Жилищном законодательстве, запрещающими размещать хостелы в жилых домах, с 1 октября в Петербурге придется закрыть 44 хостела в общей сложности на 770 номеров. Эти заведения расположены в жилищном фонде города, а перевести места их размещения из статуса жилого помещения в нежилое нет технических возможностей.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
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По информации комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, власти города совместно с некоммерческим партнерством "Лига хостелов" изыскивают возможности помочь хостельерам и оказать содействие в переводе жилого помещения в нежилое для 308 малых средств размещения (МСР) на три тысячи номеров. Некоторые подвижки в этом деле уже есть.

Так, со времени внесения изменений в жилищное законодательство 18 нежилых помещений из городского имущества были переданы бизнесу под создание хостелов по договорам аренды. У арендаторов появилось обязательство открыть здесь маленькую гостиницу, хостел или другое МСР в течение года. В случае неисполнения этого условия договор на аренду городского имущества будет расторгнут. Уже объявлено, что до конца года состоятся торги еще по четырем адресам для создания хостелов.

Вице-губернатор Олег Марков акцентирует внимание на том, что хостелы - один из приоритетов в развитии гостиничной инфраструктуры. Необходимо ускорить работу по подбору новых помещений и предоставить преференции для инвесторов. На совещании с профильными специалистами и представителями отельного бизнеса он заявил:

Для большинства туристов именно хостелы и малые гостиницы - самое популярное средство размещения

- Надо проработать дополнительно существующий перечень адресов под хостелы с тем, чтобы затраты инвесторов были минимальными. Подбирайте качественные помещения, оказывайте помощь во взаимодействии с городскими ресурсоснабжающими организациями.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
С 1 октября в квартирах нельзя открывать хостелы

В городе также продолжается развитие сети трехзвездочных гостиниц. До конца года планируется выставить на торги четыре объекта недвижимости. На 2020 год сформирован перечень из 19 адресов.

Вице-губернатор напомнил, что в 2020 году в Петербурге состоятся крупные массовые мероприятия, в том числе Евро-2020, которые предусматривают участие сотен тысяч гостей.

- Нам нужно максимально ускорить работу по созданию условий для приема большого числа туристов в городе, - подчеркивает Олег Марков.

В то же время президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Владимир Васильев уверен, что без действенной помощи властей проблему сохранения столь необходимых городу МСР не решить. Он уже выступал с предложением дать спокойно доработать до окончания срока аренды хотя бы тем хостелам и малым гостиницам, что успели пройти классификацию. Но, к сожалению, новые правила не позволяют это сделать. По словам Васильева, к нему уже обращались журналисты из Финляндии, выражающие обеспокоенность финских туристов, регулярно посещающих Петербург. Для большинства из них именно хостелы и малые гостиницы - самое популярное место размещения.

P. S.

Стоит отметить, что по состоянию на сентябрь 2019 года в Петербурге работают 1467 коллективных средств размещения. Из них 854 объекта без звезд - это хостелы, мини-отели и апарт-отели.

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