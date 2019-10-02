В Петербурге появится информационная система, которая позволит отслеживать работу уличной техники и деятельность сотрудников всех ведомств, которые ответственны за уборку города. Программный комплекс получил название "Дорожная уличная сеть", сотрудники профильных комитетов городской администрации уже прозвали эту программу "Дуся", или сокращенно ДУС.

Вообще-то в Петербурге уже несколько лет работает автоматическая система мониторинга работы уборочной техники. Она позволяет в онлайн-режиме следить за работой спецмашин комитета по благоустройству. Например, зимой система показывает, по каким улицам ездят тракторы.

Но Петербург - город большой, и далеко не за всю уборку отвечает комитет по благоустройству. Например, дворы убираются силами муниципалитетов, за придомовой территорией следят дворники управляющих компаний, а содержать в порядке пустыри обязаны районные власти.

Иногда такое разделение приводит к несогласованности. Каждую зиму не только в Петербурге, но и во всех городах страны происходит одна и та же история: утром снегоуборочная техника чистит тротуар от снега. Днем на эту же территорию приходят дворники и организуют сброс снега с крыш ближайших домов. Вечером жильцы возвращаются с работы, видят сугробы от сброшенного с крыш снега, справедливо возмущаются, - и на следующий день на тротуар снова выходит уборочная техника.

То, что графики уборки нуждаются в синхронизации, было очевидно. И с осени прошлого года в Петербурге начали работать над проектом "Дорожной уличной сети". Эта система должна будет показывать онлайн-маршруты техники не только комитета по благоустройству, но и всех остальных ведомств. Это позволит правильно выстраивать очередность работ.

То, что графики уборки нуждаются в синхронизации, было очевидно. И с осени прошлого года началась работа над проектом "Уличной дорожной сети"

- Планируется, что пользователь сможет открыть карту города и увидеть довольно большой массив данных. Во-первых, вся городская территория будет разделена по подведомственности. То есть можно будет сразу увидеть, какая структура должна следить за конкретным тротуаром и двором. Это очень важно, ведь в случае если территория не убрана, сразу будет понятно, куда обращаться. Во-вторых, каждая из структур, ответственных за уборку города, будет публиковать в системе свои оперативные планы, - говорит Елена Мизгулина, начальник отдела комплексной уборки комитета по благоустройству Петербурга.

По словам Мизгулиной, оперативные планы по уборке те же жилкомсервисы или муниципалитеты составляют и сейчас, сотрудники организаций отсылают их по факсу или по электронной почте, поэтому, когда им придется вбивать данные в систему, у специалистов бумажной работы не прибавится. Но зато каждое ведомство сможет узнать, что собираются делать на смежной территории другие организации.

В комитете по благоустройству говорят, что ДУС рассчитана не только на сотрудников жилкомсервисов или муниципалитетов, пользоваться ею смогут все петербуржцы. Например, Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) регулярно публикует в своих соцсетях данные о текущем перекрытии дорог. Эта информация пользуется большим спросом у петербуржцев, все автолюбители хотят заранее знать, какие улицы им лучше объезжать и где не парковаться. Когда заработает ДУС, ГАТИ будет размещать свои данные на карте города, также на сервисе станут публиковать график уборки проезжих частей, чтобы автолюбители вовремя убирали припаркованные машины. Ожидается, что ДУС будет работать не только в десктопной версии, но и в формате мобильного приложения с интуитивно понятным интерфейсом.

В полную силу ДУС заработает в Петербурге в 2024 году. Автоматизированная система комитета по благоустройству станет органичной частью нового сервиса. В следующем году в Петербурге планируется объявить конкурс на разработку системы. Бюджет проекта - 143 миллиона рублей.

Стоит отметить, что систем, аналогичных ДУС, в России просто нет. Многие решения - и технические и организационные - будут приниматься впервые в стране.

Так, пилот по синхронизации работы двух ведомств осенью прошлого года был запущен в Петроградском районе. Там дворникам раздали трекеры - и данные о перемещении этих сотрудников сразу же попадали в автоматизированную систему. То есть пользователи могли знать не только о том, где конкретно в Петроградском районе ездит техника, но и на каких участках работают дворники.

Этот опыт в комитете считают позитивным, так что в грядущую зиму дворники на Петроградской стороне также будут работать с трекерами.