Многие донские учителя отказались от традиционных букетов к 1 сентября, призвав учеников и их родителей вместо покупки цветов пожертвовать отложенные на это суммы в помощь тяжело больным детям.

В итоге общими усилиями собрано более 500 тысяч рублей, которые уже направлены тем, кто вынужден начало учебного года встречать не за школьной партой, а в больничных стенах.

Классам, принявшим участие в социальном проекте, вручены сертификаты от благотворительного волонтерского движения "Дарина". По мнению педагогов, это отличный воспитательный момент для их учеников. Да и сами учителя не в обиде. С пустыми руками в первый день учебы не ушел никто: от класса каждый все равно получил несколько красивых букетов.

- Добрую акцию мы обсудили с педколлективом на собрании накануне начала учебного года. Никто не возражал. Поддержали идею и родители, и дети. Участие было исключительно добровольное, - говорит завуч школы N 61 Ростова-на-Дону Ольга Билык. - Мы уже не в первый раз сотрудничаем с волонтерами. Для онкобольных детей наши ученики собирали "коробку храбрости", в которую положили книжки и игрушки.

В учениках здесь стараются воспитывать толерантность и сострадание: в самой школе 26 ребят с различными заболеваниями находятся на дистанционном обучении и занимаются по индивидуальным программам. В итоге свою лепту в общий "букет" внесла половина образовательного учреждения - 23 класса! Общими усилиями только это одно образовательное учреждение собрало 73 тысячи 653 рубля, которые родители перечисляли на отдельный счет.

Учитель 2 "В" класса Екатерина Тихонова призналась, что очень гордится своими маленькими воспитанниками и совсем не в обиде, что не получила огромную охапку роз и хризантем, как в предыдущие годы.

- Некоторые ребята даже разбивали копилки, чтобы поделиться своими скромными сбережениями с больными детьми. Уверена, они вырастут милосердными и добрыми людьми, способными протянуть руку помощи другому человеку, попавшему в беду, - не сомневается педагог.

Какой же праздник без цветов? Но педагоги, ученики и их родители решили, что деньги лучше потратить на другое... Фото: Photoxpress

Средняя стоимость первосентябрьского букета в Ростове составляла в среднем 500 рублей. А ведь для кого-то именно этой суммы как раз не хватало на жизненно необходимое лекарство или инвалидную коляску.

Акция "Букет добра" прошла в Ростовской области во второй раз. В прошлом году в ней приняли участие 73 класса из 19 школ, а также группа Ростовского-на-Дону автотранспортного колледжа. В результате было собрано 337 320 рублей, которые в том числе были направлены на оплату дорогостоящего импланта для юной пациентки НИИ онкологии Шахлои Рахматулло. В этом году участие приняли 34 учебных заведения, денег собрано больше. А это значит, что охватить адресной помощью получится большее количество детей.

Благодаря собранному "букету" семилетняя Настя с лейкозом смогла вместе с мамой улететь в Екатеринбург, где ей будет проведена операция по пересадке костного мозга. Мама девятилетнего Платона, о котором уже писала "РГ", на деньги из "доброго букета" выбрала и заказала специальную инвалидную коляску для сына. На днях ему сделали операцию. У мальчика нейробластома забрюшинного пространства. Ситуацию мало назвать сложной. Обычно "химия" переносится тяжело, а у Платона еще аутизм и эпилепсия. Платон ходит медленно и на совсем небольшие расстояния. К тому же в любой момент может случиться приступ, и мальчику тут же нужно принять горизонтальное положение. Поэтому на прогулку мама возит сына в коляске. Вот только для Платоши нужна специальная коляска, в которой можно быстро изменить положение на лежачее или полулежачее. Такой коляски у него не было. А теперь появится!

Волонтеры курируют несколько десятков онкобольных мальчиков и девочек. В больницах устраивают для них праздники, передают подарки, оказывают содействие в сборе средств на самое необходимое, проводят волонтерские занятия для ребят после их выздоровления.

- Так, с миру по нитке, и удается обеспечить детей лекарствами, поддержать материально их семьи. Искренне благодарим каждого участника акции за неравнодушное сердце и доброе дело, - говорит руководитель ростовского волонтерского движения "Дарина" Татьяна Авдеева.