Глава Крыма назвал приоритеты на пять лет

Глава Крыма Сергей Аксенов на заседании Госсовета республики 16 октября намерен представить новую структуру крымского правительства и программу действий на пять лет. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

- Будут пересмотрены структура и порядок взаимодействия органов власти всех уровней, подведомственных учреждений, система контроля исполнения поручений и работа с обращениями граждан, - рассказал он. - В стратегию развития региона будут внесены изменения с учетом ошибок и недоработок, которые были допущены в предыдущие годы. Сейчас мы проводим оценку качества и эффективности деятельности каждого органа власти, оцениваем нагрузку на каждое должностное лицо. Формируем кадровый резерв.

Вместе с тем, Аксенов затруднился определить масштабы грядущих кадровых изменений в структуре крымской власти.

- Кадровые изменения будут, но пока не готов сказать, в каких масштабах. Не секрет, что дефицит квалифицированных кадров на республиканском и муниципальном уровне - одна из наших главных проблем, - заявил глава РК.

По его словам, премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк и его заместители сейчас активно перенимают "лучшие практики и технологии других субъектов РФ" и, например, 6 октября, вылетят для этого в Татарстан.

- До 16 октября мы скорректируем программы каждого министерства и ведомства, каждого муниципального образования, - уточнил Аксенов. - В них будет четко расписано и финансирование, и сроки исполнения, и контроль, а также порядок взаимодействия депутатов всех уровней с органами исполнительной власти. Система должна быть выстроена так, чтобы сигналы о проблемах тут же доходили до тех, кто принимает решения на местах или до меня.

Аксенов напомнил, что разделение полномочий главы республики и председателя Совмина позволит ему сосредоточиться на стратегических вопросах.

- В условиях, когда надо одновременно вникать в детали каждого проекта, лично контролировать все вопросы, это было достаточно сложно, - признался он. - Сейчас я намерен уделять больше внимания таким направлениям, как взаимодействие с федеральными органами власти (без этого невозможно решать многие проблемы), снижение цен, в том числе на лекарства и продовольствие, рост доходов граждан, повышение качества и доступности здравоохранения, работа структур ЖКХ (прежде всего, уборка мусора), благоустройство придомовых территорий, транспортное сообщение. Уверен, что мы сможем переломить негативные тенденции в перечисленных сферах, которые вызывают справедливое недовольство людей.

Кроме того, глава республики намерен больше времени уделить работе в регионах, выездам на места, работе с обращениями граждан, в том числе с использованием соцсетей.