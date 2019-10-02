Три года назад хозяевами двора дома №44 на проспекте Ворошиловском был кто угодно, но только не сами жильцы. Строители и просто прохожие сбрасывали здесь мусор, подозрительные незнакомцы устраивали попойки, владельцы автомобилей подгоняли своих "коней" прямо к окнам дома. Сейчас вместо помойки и стоянки авто - сад с розами.

Хозяйка этого райского уголка посреди каменных джунглей - художница Инна Федорова. Одноэтажный домик дореволюционной постройки находится в самом центре Ростова и достался Инне в наследство от близких родственников.

- Однажды ночью я вызвала дяде, который тяжело болел, скорую, и врач долго не мог попасть в дом, потому что наша дверь, припертая чьей-то машиной, открывалась наполовину. Когда дядя умер, выяснилось, что в реестре этого дома не было, его списали в архив, откуда мне пришлось его "вызволять", - рассказывает художница.

Сдаваться она не собиралась. Переехала в дом и стала делать в нем ремонт. А двор тем временем местный бизнесмен приспособил под стоянку. Сначала Инна уговаривала жителей соседних домов действовать сообща, потому что закон на стороне жильцов. Однако те опасались конфликта с представителями бизнеса. Тогда под окном своего дома Инна установила металлические столбики. Их вскоре спилили, и девушка вызвала полицию.

- Правоохранители ничего не сделали, но подсказали, что надо соорудить бордюр. Если автомобиль его переедет и встанет на газон, можно смело вызывать сотрудников ГИБДД - они выпишут владельцу машины штраф. Тогда и созрела моя идея озеленения, - рассказывает Федорова.

Копать пришлось глубоко. Деревья могут расти на камнях, а розы нет. Выгребая из земли строительный мусор, Инна докопалась до остатков булыжной мостовой, аккуратно собрала камни и соорудила из них солидный бордюр.

- Работники автостоянки проходили мимо и смеялись: "Надо же, собирается здесь розы посадить. Ничего у тебя не выйдет". А цветы прижились назло всем! Потом посадила плющ, много других разных растений, - говорит Инна и срезает мне красивую астру в подарок.

Сейчас во дворе буйство красок: розы, астры, георгины, бархатцы, циннии. Маленький домик как будто окутан зеленой паутиной вьющихся растений. Под окном - живописная дубовая бочка, которую хозяйка прикатила с одной из строек. Повсюду - горшки с цветами. Они стоят на земле, на этажерках, свешиваются с металлического каркаса, увитого виноградом. Кстати, сюда часто забегает детвора, вежливо просят разрешения понюхать цветы. Взрослые, жильцы соседних многоэтажек, приносят семена цветов, дарят разную утварь для садоводства. Как-то в дверь постучалась дама: "Можно я немного постою босиком на травке?"

- Себя я считаю, прежде всего, социальным художником и убеждена, что творческие акции могут помочь добиться улучшения жизни, - признается Инна.

И действительно, идея разбить волшебный сад сработала. Автостоянка по-прежнему находится во дворе, но на клумбу машины не заезжают. В ухоженном дворе прохожие уже не оставляют пакеты с мусором, как бывало раньше, здесь не бросают окурки, не распивают алкоголь. И люди, живущие по соседству с Инной, тоже стали разбивать цветники и палисадники.

- Для красоты, - уточнила девушка Таня, вышедшая во двор с розами выпить чашечку кофе.