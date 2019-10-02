Донским общественникам из ОНФ удалось привлечь внимание властей к проблеме сельских домов культуры, часть которых находится в плачевном состоянии. В качестве примера эксперты-"фронтовики" приводят ДК, расположенные в хуторе Никольский Заветинского района и в слободе Большая Орловка Мартыновского района. Эти строения не ремонтировались с 1970 годов, когда, собственно, и были возведены. Без надлежащего ухода они не смогли противостоять времени. Теперь эти оплоты культуры в селе остро нуждаются в ремонте кровли, фасадов, замене окон, систем электроснабжения и водоотведения.

Власти уверяют, что подготовка к капитальному ремонту этих объектов уже началась. По словам заместителя министра культуры Ростовской области Тамары Шевченко, проектно-сметная документация разработана и администрация дала предложения о ремонте ДК и выделении средств на эти цели в 2020 году. Сейчас документы проходят согласование в правительстве региона.

Но, судя по всему, с помощью ремонта, пусть даже капитального, проблемы ДК в донской глубинке можно решить не всегда. Речь, в частности, идет еще об одном доме культуры, на который обратили внимание общественники. Он находится в Белокалитвинском районе и принадлежит муниципальному учреждению культуры "Горняцкая клубная система". Тамара Шевченко рассказала, что районная администрация тщательно обследовала здание и пришла к выводу, что его уже ничто не спасет. "Необходимо строительство нового дома культуры. Сейчас мы готовим документы, чтобы направить их на согласование в министерство строительства Ростовской области", - отметила она.

Впрочем, серьезные проблемы возникают не только с сельскими ДК. Сейчас, например, идет корректировка проектно-сметной документации по районному дому культуры в селе Кулешовка Азовского района, который, между прочим, последние восемь лет входит в тройку лучших в рейтинге районных ДК. Но лучшим он является не по внешнему виду, а по результатам работы коллектива.

- По своим масштабам это не сельский ДК, поэтому в программу ремонта и восстановления сельских домов культуры он не попал. Объект принадлежит району, и здесь занимаются около 1 500 человек. Количество кубков в кабинете директора говорит о том, что золото юные воспитанники получают на творческих состязаниях каждый год. Состояние ДК свидетельствует о необходимости капремонта, и основная проблема - протечка крыши, - говорит член регионального штаба ОНФ в Ростовской области Михаил Попов.

По словам директора этого дворца Елены Староверовой, здание в 1995 году было сдано в эксплуатацию с недоделками. "На крыше не было контрольного, четвертого слоя материалов. Постепенно мы ее латали, но от дождя откосы начали разрушаться", - пояснила она.

В результате неприятности доставляет не просто текущая крыша. На головы детей могут свалиться фрагменты лепнины с размокшего и рассыпающегося потолка. Концертный зал "украшают" грибок и трещины. Также разрушается парапет крыши. Кроме того, дом культуры нуждается в новой проводке, поскольку старая не выдерживает нагрузок включаемой аппаратуры.

Тем временем

Региональные власти поддержали предложение общественников размещать на официальном сайте комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области информацию о выделенных и освоенных деньгах, которые предназначаются для сохранения подобных объектов.