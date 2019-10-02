Как отнять наших детей у гаджетов?

В белорусских школах ученикам не разрешают пользоваться мобильными телефонами во время уроков. Перед началом занятий они должны сдать мобильники или в камеру хранения, или классному руководителю. А у нас вопрос такой: как вернуть наших детей, все более зависимых от электронных гаджетов, из виртуальной в настоящую реальность?

Владимир Самарцев, в прошлом режиссер областного телевидения, Самара:

- Просто запретить гаджеты не получится, в том числе и в учебном процессе. Это приведет лишь к усилению непонимания между взрослыми и детьми. Много лучше, если педагог сможет стать во главе этого процесса - покажет ученикам хорошие образовательные сайты, научит искать нужную информацию, создаст в соцсети группу, где вместе с детьми будет обсуждать волнующие их вопросы. Но для этого учителям сначала самим нужно научиться это делать.

Наталья Дружинина, семейный психолог, Астрахань:

- Детям нужно показать, что взрослые сами могут обходиться без гаджетов. Когда ребенок приходит домой, родителю стоит отложить телефон и выключить компьютер. Дети еще не понимают, как им взаимодействовать с миром, они учатся этому у нас, и если мама всегда в планшете, то сын или дочь будут делать то же самое. Проводите время вместе: рисуйте, лепите из пластилина, играйте в подвижные игры, но не сидите в телефоне, когда ребенок рядом.

Наталья Трушкова, многодетная мать, Ростов-на-Дону:

- В нашей семье два первоклассника, двое - в шестом классе, по одному в пятом и в четвертом. В начальной школе у нас ввели полный запрет на использование мобильных телефонов в школе. И это прекрасно. Так и сказали: "Телефоны с собой детям не давать. Если возникнет какая-то необходимость, мобильный всегда есть у учителя". Старшим детям мы купили обычные кнопочные телефоны - для связи с родителями. А вот дома пользование гаджетами у нас строго дозированное, примерно час в день, когда уроки выучены. А малыши с ними и вовсе не знакомы пока. Я однозначно обеими руками за запрет использования мобильных телефонов во время уроков. Да и в обычной жизни пусть лучше дети активно занимаются спортом, больше гуляют, посещают кружки, чем сидят со смартфоном дома.

Людмила Борисова, педагог-валеолог, Ростовская область:

- Самый лучший способ вернуть детей из виртуальной реальности - не допускать погружения в нее. Конечно, в современном мире невозможно обойтись без гаджетов, но почему бы не начать знакомство с ними как можно позже? А сейчас родители и сами подают детям плохой пример. Некоторые даже дома, в семье, не разговаривают друг с другом, а переписываются.

Анна Васильева, мама десятиклассницы, Кемерово:

Электронные гаджеты - уже практически неотъемлемая часть жизни. Главное, чтобы они не стали единственным средством общения. У детей должна быть необходимость контактировать "вживую". Дома, в школе, в театральном кружке... И нам, родителям, нужно находить время на живое общение с детьми, интересоваться их делами. Моя дочка тоже порой зависает в телефоне. Но это не мешает ей любить, например, реальные походы в театр.