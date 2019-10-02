Крымский мост покрыли стабильной сотовой связью

На острове Тузла в Керченском проливе установили новую базовую станцию, которая обеспечивает устойчивую сотовую связь и интернет на Крымском мосту. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.

- По поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова силами Мининформа и предприятия "К-телеком" перенесли и подключили базовую станцию, - рассказал он. - Сейчас покрытие Крымского моста голосовой связью полное - практически стопроцентное покрытие 3G и шестидесятипроцентное LTE (4G).

По словам главы Мининформа, базовая станция 2 октября появится на карте достижений Крыма на портале крымского правительства.

- Подключение вышки в районе Крымского моста - это еще одно доказательство планомерного развития Крымского полуострова во всех сферах, - заключил Зырянов.