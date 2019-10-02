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02.10.2019 10:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Крымский мост покрыли стабильной сотовой связью

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

На острове Тузла в Керченском проливе установили новую базовую станцию, которая обеспечивает устойчивую сотовую связь и интернет на Крымском мосту. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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- По поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова силами Мининформа и предприятия "К-телеком" перенесли и подключили базовую станцию, - рассказал он. - Сейчас покрытие Крымского моста голосовой связью полное - практически стопроцентное покрытие 3G и шестидесятипроцентное LTE (4G).

По словам главы Мининформа, базовая станция 2 октября появится на карте достижений Крыма на портале крымского правительства.

- Подключение вышки в районе Крымского моста - это еще одно доказательство планомерного развития Крымского полуострова во всех сферах, - заключил Зырянов.

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