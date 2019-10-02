На юге России задержаны грабители ювелирного магазина в Туле

На территории Краснодарского края и Ростовской области задержали двух подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Туле. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России. По данным полиции, неизвестные в мае этого года в медицинских масках и экипировке дорожных служб ворвались в один из ювелирных магазинов.

- Разбив молотками стеклянные витрины, злоумышленники похитили ювелирные изделия на сумму около пяти миллионов рублей, после чего скрылись, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. - В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска при участии Росгвардии на территории Ростовской области и Краснодарского края задержаны двое уроженцев одного из государств Закавказья. Один из них находился в межгосударственном розыске за совершение на родине кражи в особо крупном размере.

По факту нападения на ювелирный магазин было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Сейчас задержанные подозреваемые под конвоем направлены в Тульскую область, где по решению суда заключены под стражу в СИЗО.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства и хронологию действий налета на ювелирный магазин.