В Черном Яру умереть можно, а родиться уже нельзя. Два года назад из родильного отделения райбольницы уволились все акушеры-гинекологи. Теперь женщины на сносях едут в Астрахань, почти за 300 километров. Но свой роддом не открывают, потому что... мало рожают. Корреспондент "РГ" отправилась узнать, что же происходит в Черном Яру. Неужели женщины отказываются от своего главного предназначения?

Единственная на весь Черный Яр гинеколог поликлиники Патимат Идрисова сама в декрете.

- На самом деле у нас рожают много, - огорошил завотделением скорой медицинской помощи черноярской больницы Андрей Галкин. - В том году загс зарегистрировал 140 детей.

Галкин проводит для меня экскурсию по родильному отделению: светлый, чистый коридор, десяток палат, койки, стойка для капельницы, на стенах - плакаты о пользе грудного вскармливания, даже дверь не заперта, кажется, вот-вот раздастся плач младенца. Но нас окружает ватная тишина. И возле аистов, нарисованных на стене, уже давно никто не фотографируется. Несмотря на отлично оборудованное место, рожениц везут в область: принимать детей некому.

Валентина Дубцова, обнимая годовалого Илюшу, вспоминает, как малыш едва не появился на свет в машине. Схватки начались дома в 11 утра. Валя позвонила мужу, он примчался с работы. Но из Черного Яра в Ахшарумовский роддом на своей "десятке" они ехали пять часов. Гнать нельзя: по всей трассе - ремонт, знаки ограничения скорости, камеры.

- Как схватка наплывет, я губы в кровь кусаю, - рассказывает Валентина. - Потом отпустит, и опять боль. Каждую кочку, каждый поворот считаю: когда же доедем? На подъезде к Астрахани начали воды отходить. Приехали в роддом, а я уже в потугах: две схватки - и ребенок вышел. Слава Богу, успели. Врачи молодцы!

Улыбающийся Илюша вертится на руках у Валентины, тянется к моему фотоаппарату. Ручку младшего брата перехватывает восьмилетний Егор. Их четырехлетняя сестренка Ангелина сейчас в детском саду. Детей у Валентины трое, поэтому, хоть акушерка из поликлиники и направляла беременную в роддом заранее, за две недели, она не поехала. После родов еще пять дней ждать выписки. На кого ж семью оставлять?

- Обязательно напишите, что нужен роддом, - просит Валентина. - Наши девчонки и в дороге даже рожали.

- Год назад случилось ЧП: у беременной начались схватки, везти в город поздно. Ну, мы и приняли: я, главный врач и акушерка, - вспоминает Галкин. - Когда роды нормальные, это не страшно. Я, бывало, и на дому принимал. А если осложненные? Преждевременные? Или требуется кесарево сечение? Если кровотечение возникает, то женщина может погибнуть за десять минут. Без специализированной помощи родильного отделения тут не обойдешься.

Но акушеры-гинекологи работать в черноярский роддом не едут: район, хоть и живописный, но самый дальний в области, зарплата - как везде, а жилья нет. По словам главы района Дмитрия Заплавного, покупка квартир для докторов - это полномочия области, так как больница в подчинении у облминздрава, но министерство идею возрождения родильного отделения не поддерживает.

- Я считаю, целесообразности в этом нет, рождаемость падает, - утверждает и. о. министра здравоохранения области Федор Орлов. - В 2017 году родили 60 женщин, в 2018 - 65, за семь месяцев этого года - тоже 65. А среднегодовой норматив должен быть не менее ста.

Но, по статистике областного загса, в 2018 году в Черноярском районе родилось 140 детей, а в 2017-м - 135. Может быть, минздрав подсчитал роды только в райцентре, без остальных сел и поселков, которых всего в районе десять?

- Да пусть будут хоть одни роды! - устал спорить с логикой чиновников Дмитрий Заплавный. - Это же наши женщины, и они хотят рожать здесь. За 300 километров возить беременную женщину нельзя. Вчера мы одну повезли - Енотаевка не принимает, Нариманово не принимает, а она уже рожает...

Енотаевка и Нариманово - это ближайшие от Черного Яра населенные пункты, где есть роддома. До первого - 130 километров, до второго - 220. В конце августа облминздрав подписал соглашение с Волгоградской областью, чтобы направлять беременных женщин с риском патологии в перинатальный центр в Волжский. Но и туда путь неблизкий, 170 километров.

Причем до роддомов и обратно жительницы Черного Яра добираются сами. В поселке всего одна бригада скорой помощи. Если везти беременную рожать, то Черный Яр на несколько часов останется без неотложки.

- В первую очередь, нужно обеспечить доставку беременных из Черного Яра. Сейчас развивается санавиация в Волгограде, и в нашей Астраханской области она будет в следующем году. Возле черноярской больницы построим вертолетную площадку, - говорит Федор Орлов и широким жестом показывает на участок. Пустырь пустынен, и никаких работ не видно.

Транспортировка пациентов - дело, безусловно, хорошее, учитывая, что сейчас жительницы Черного Яра ездят рожать за свои кровные. Маршрутное такси в Астрахань - 600 рублей, на своей машине в обе стороны - 2500 рублей на бензин. Но вопрос, будет ли вертолет доставлять местных жительниц на УЗИ, КТГ, послеродовый осмотр. А пока черноярки, чуть что, бегут в платный кабинет, открытый бывшими врачами их же родильного отделения, где прием стоит 600 рублей, УЗИ - 800. По местным меркам - кусается, но все же это легче, чем мотаться в город. Кстати, в платном кабинете можно и аборт сделать. А вот родить, увы, нельзя.

Тем временем

На днях в поселок приезжал глава области Игорь Бабушкин. Побеседовал с жителями, посетил больницу, согласился, что роддом нужен. Обещал помочь с пересмотром нормативов, сказал, что надо командировать в Черный Яр докторов из Астрахани. Но и в областном центре дефицит врачей. В целом по области не хватает 1000 медиков различной специализации.