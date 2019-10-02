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02.10.2019 10:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Бой у Альмы

Реконструкторы воссоздали первую сухопутную битву Крымской войны
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 221(7979)
Это сражение состоялось на подступах к Севастополю 165 лет назад - в сентябре 1854 года. 60-тысячная армия союзников, высадившись под Евпаторией, двинулась на Севастополь. У реки Альмы их встретил русский гарнизон, вдвое уступавший по числу бойцов и орудий.
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

Полем боя стала вся альминская долина, вплоть до берега моря. Русская батарея заняла выгодную позицию на возвышенности - сейчас на этом месте находится памятник павшим в битве при Альме.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Участники реконструкции постарались воссоздать весь ход битвы, тактические действия противников. В середине поля установили имитированные постройки села Бурлюк (сейчас Вилино) и мост через реку, по которому отступали русские войска, а следом переходили британцы.

На фестиваль "Альминское дело", который состоялся в 12 раз, приехали около ста человек из 15 военно-исторических клубов Севастополя, Евпатории, Симферополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону. Наблюдать за сражением съехались около 10 тысяч зрителей со всего Крыма.

Команды в отрядах союзников звучат на английском и французском. Ярким пятном выделяется шотландская пехота в красных мундирах, килтах и огромных перьевых шапках - боннетах. Кстати, на историческую битву в 1854-м шотландцы слегка опоздали, поскольку решили спокойно позавтракать и допить кофе.

По правому флангу наступают французские зуавы. Из-за униформы в турецком стиле - красные шаровары и шапочки-фески - публика принимает их за турок. Но ведущий реконструкции - историк Сергей Ченнык - объясняет: они были самые настоящие французы, в основном парижане, которых набирали в колониальные войска.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Рядом с полем сражения противники разбили бивуаки, где все как в настоящем полевом лагере середины XIX века. У французов, конечно, дамы - маркитантки, которые следовали за войсками, ухаживали за ранеными, продавали вино.

В русском лагере строгий распорядок. Обязательный смотр перед битвой. Участник военно-исторического клуба "Альма", он же - барабанщик 28-го минского пехотного полка Александр Могильников рассказывает, как по рисункам, фотографиям оригинальных вещей из музеев воссоздавали униформу, походное снаряжение, кожаные ранцы и сапоги. Все приходится шить вручную. Самая сложная часть реконструкции - оружие. Его также восстанавливают по чертежам, отливают металлические детали.

Общество История Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь
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