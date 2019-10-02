Субъекты Российской Федерации поддержали инициативу крымчан о расширении полномочий регионов в сфере регулирования добычи природных ресурсов. Об этом "РГ" сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

- Состоялось заседание круглого стола, - рассказала сенатор. - Инициатива крымчан поддержана. Мы не встретили сопротивления также и со стороны правительства России. Решено, что мы будем сообща прилагать усилия, чтобы закрепить изменения на законодательном уровне в виде поправок в федеральный закон о недрах. Мы направляли запрос в министерство природных ресурсов и экологии РФ, и там подтвердили информацию о приостановке действия уже выданных лицензий на добычу морского песка у побережья.

Известно, что в Крыму лицензии выдает министерство экологии и природных ресурсов РК, а добычу ископаемых прибрежного шельфа регулирует Федеральное агентство недропользования.

Только в районе озера Донузлав лицензию имеют два предприятия - ООО "Яхтстройсервис" и ГУП "Крымские морские порты". Объемы добычи одного лишь Евпаторийского торгового порта, являющегося филиалом ГУПа, составляют около 30 тысяч тонн в месяц. Местные жители и экологические организации не раз настаивали на прекращении хищнического уничтожения ресурсов региона, которое приводит к сокращению пляжной полосы.

Но наибольший урон нанесен природе Крыма в результате добычи песка в районе Бакальской косы. Она входит в границы особо охраняемой природной территории, но добыча песка в нескольких километрах оттуда уже обернулась серьезными проблемами. В насыпи образовалась промоина, коса теперь не является единым целым. А пляжи ближайшего курортного поселка Стерегущее превратились в болото из водорослей. В 2018 году ситуацию вокруг Бакальской косы взял под личный контроль глава республики Сергей Аксенов, пообещав прекратить добычу песка, чего бы это ни стоило.