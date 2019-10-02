В Ростове пациентке помогли избавиться от сахарного диабета

В Ростове-на-Дону выполнена уникальная для России операция, которая позволит 34-летней пациентке вылечиться от сахарного диабета 2 типа. Интерпозицию тонкой кишки с ювелирным мастерством выполнила бригада хирургов Ростовской клинической больницы Южного окружного медицинского центра ФМБА России совместно с зарубежными коллегами.

По словам руководителя Центра бариатрической медицины Ростовской клинической больницы Южного окружного медицинского центра ФМБА России, кандидата медицинских наук Максима Бурикова, операция длилась четыре часа. Никаких швов на теле: манипуляции проводились лапароскопическим методом на высокоточном оборудовании. Спустя четыре дня больную выписали с нормальным уровнем сахара в крови.

- Упрощенно говоря, во время операции меняются местами отделы тонкой кишки. Отдаленный ее отдел, подвздошная кишка, примерно 170 сантиметров длиной, вшивается сразу после двенадцатиперстной. Такая "перезагрузка" заставляет активизироваться гормоны, мы стимулируем поджелудочную железу вырабатывать инсулин, - пояснил Максим Буриков. - Мы будем активно развивать данный вид хирургического лечения.

По его мнению, оперативное лечение - единственный способ прервать развитие болезни. Лекарственные препараты лишь замедляют его, и постепенно в организме, пораженном диабетом, возникают все новые сбои. Поражаются сосуды глаз, почек, нижних конечностей. Пациенты страдают от множества сопутствующих заболеваний.

Справка "РГ"

Интерпозиция - это сложный вид хирургического вмешательства, при котором врачи меняют местоположение отдельных фрагментов кишечника, а именно последнего отдела тонкой кишки и ее начального отдела. "Обманув" таким образом организм, врачи добиваются нормализации выработки инсулина.