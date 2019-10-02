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Социальный проект "Премьера" называют "трудным театром". Вовсе не из-за сложности постановок или скрытого смысла. Все роли здесь исполняют трудные подростки, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. И спектакли показывают своим сверстникам также из группы риска - ребятам из реабилитационных центров.
Фото: Александр Чуваев Ребята втягиваются в работу и получают удовольствие от выступления на сцене. Фото: Александр Чуваев
Ребята втягиваются в работу и получают удовольствие от выступления на сцене. Фото: Александр Чуваев

В репертуаре "трудного театра" пока две постановки - "Легенды рыцарства" и "Бабий бунт: новости из станицы". Главная идея первой пьесы - проблемы нужно решать не мечом, а словом. Вторая постановка, которую труппа представила на форуме "Твори добро", - о сложных взаимоотношениях старших и младших, мужчин и женщин.

Необычная театротерапия оказывает благотворное влияние как на самих актеров, так и на зрителей, которые видят, что на сцене играют такие же подростки, как и они сами.

Фото: Ирина Варламова
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- Мальчишки обычно приходят к нам с определенным скепсисом, они изначально настроены на негатив. Чтобы заинтересовать такого подростка, мы просим его просто выйти на сцену и сыграть то, что хочется. Например, если парень попал на учет из-за драки, мы предлагаем ему научиться новому виду драки - сценической. Драться так, чтобы зритель поверил, а партнер не пострадал - это ведь особое искусство. Вот тут-то и пробуждается интерес у любого хулигана, - рассказывает координатор проекта "Премьера" Александр Чуваев. - Для работы в спектакле "Бабий бунт: новости из станицы" профессионалы специально обучали "трудных" актеров фланкировке, а затем уже сами артисты показывали искусство владения казачьей шашкой восхищенным зрителям. Если девочка любит танцевать, мы приглашаем ее в группу пластики. Так ребята втягиваются в работу и получают удовольствие от выступления на сцене. Но самое важное: они учатся взаимодействовать в команде, становятся более дисциплинированными и ответственными. У них появляется цель.

Сейчас уже сами артисты-"старички" учат новичков сценической драке, фланкировке, фехтованию и бою на палках.

- Сначала я думал, что театр - это скучно. Но все оказалось круто, я остался, начал ходить на репетиции и уже через месяц выступил на сцене, - делится впечатлениями 17-летний Никита.

Иногда "Премьера" разыгрывает сценки прямо на улице, причем "трудным" актерам уличные выступления нравятся даже больше. С одной стороны, привычная обстановка, а с другой - больше азарта и адреналина. Без реквизита, света и театрального антуража в уличном шуме захватить прохожих-зрителей гораздо сложнее, зато, как признаются актеры, когда это удается, полученное удовлетворение ни с чем не сравнить.

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