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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Вид на памятник

В Севастополе остановили стройку у Первого бастиона Крымской войны
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Крым № 220(7978)
Жители улицы Макарова забили тревогу: у границы сквера Первого бастиона внезапно вырос трехэтажный частный дом. Его стена закрыла вид на Севастопольскую бухту. Стройка идет в охранной зоне памятника культурного наследия, однако владельцу участка этот статус не указ.
На склоне выросли трехэтажные дома и гостиницы с бассейнами. Фото: Юлия Крымова/РГ На склоне выросли трехэтажные дома и гостиницы с бассейнами. Фото: Юлия Крымова/РГ
На склоне выросли трехэтажные дома и гостиницы с бассейнами. Фото: Юлия Крымова/РГ

- В конце августа стали свозить стройматериалы, сложили прямо на территории сквера Первого бастиона, - рассказала "РГ" жительница дома N7 по улице Макарова, председатель ТОС Ирина Осипова. - Раньше здесь были огороды, строить категорически запрещалось, поскольку по генплану это охранная зона памятника, а внизу, в 50 метрах, проходит железная дорога. Но в 2008 году назначение участков изменили - под строительство и обслуживание жилых домов. Возникло товарищество "Зеленый гай".

Фото: Архитектурное бюро Wowhaus
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На участке площадью 0,6 гектара уместилось 14 наделов. Они расположены на узком крутом склоне между веткой железной дороги Симферополь - Севастополь и исторической застройкой улицы Макарова. В 1950-х возле памятника воинам Первого бастиона построили четырехэтажные жилые дома. С 1990 года они являются памятниками культурного наследия. Но это не помешало местным властям в украинские годы дать жилищно-строительному товариществу добро на хаотичную застройку, полностью изменившую архитектурный облик территории.

- На склоне выросли трехэтажные дома, гостиницы с бассейнами, - говорит Осипова. - Раньше здесь была прогулочная аллея от Первого бастиона к Ушаковой балке, а сейчас - высокие заборы. Люди сидели на скамейке и любовались бухтой, а теперь смотрят на стену дома.

Местные жители рассказывают: частники начали строить в 2012 году, но их аппетиты удавалось сдерживать, а в 2014-м дома стали расти, как грибы после дождя.

- Владельцы участков поняли, что, пока длится переходный период, можно все, - говорит жительница дома номер 7 на улице Макарова Дина. - Вообще, не очень понятно, на что рассчитывали те, кто выделял эти участки. На них с одной стороны накладывается санитарная зона железной дороги, с другой - охранная зона памятников. Более того, сам склон оползнеопасный, берег постепенно съезжает к морю. Проводили изыскания, есть заключения специалистов. Да и так видно, что дорожка в сквере трескается и понемногу сползает. Плюс к этому - карстовые полости в скале. Когда началась застройка, возле дома номер 11 образовался провал глубиной три метра. Все это ставит под угрозу наши дома и наши жизни.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Прямо под Первым бастионом и видовой площадкой есть еще один крупный надел. Он не застроен, но владельцы уже предпринимали попытки, говорят жители микрорайона. Подъездной дороги к участку нет, добраться к нему можно только через территорию сквера и охранную зону памятника. Наверное, возить стройматериалы рассчитывали таким же путем.

На прошлой неделе стройку на улице Макарова, 10, остановили по предписанию Севнаследия. Начальник ведомства Михаил Рязанцев приехал, чтобы вручить хозяевам документ, но те его проигнорировали. Калитку открыли только, когда приехала полиция.

- Собственник будет обязан снести все, что построено. Если он этого не сделает, обратимся в суд, - сказал Рязанцев.

Он объяснил, что строительство ведется в защитной зоне объекта культурного наследия - жилого дома по улице Макарова, 7. Согласно статьи 34.1 ФЗ-73 от 25.06.2002, если у памятников истории и культуры не установлена зона охраны, то в населенных пунктах для них действует 100-метровая защитная зона. А стройка развернулась гораздо ближе к историческому зданию.

- К нам обращались и жители многоквартирных домов, и застройщики. Здесь давний конфликт интересов: одни хотят построить дома, другие против этого, - добавил чиновник.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю
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По словам Рязанцева, для всей территории в районе Первого бастиона и памятника природы "Ушакова балка" был подготовлен проект охранных зон. Он включает и зону регулирования застройки, в которую вошли спорные участки.

- Разработчики предложили компромиссный вариант: разрешить строить не выше уровня, на котором находятся памятник Первому бастиону и сквер, - рассказал Рязанцев "РГ". - Тогда строения не изменят внешний вид с Северной стороны и панораму, которая открывается отсюда. Но этот документ не утвержден. Департамент архитектуры и градостроительства Севастополя категорически против любого строительства на этой территории.

P.S.

В соответствии с приказом минкультуры РФ о включении Севастополя в перечень исторических поселений федерального значения, с ноября 2016 года вся территория Корабельной стороны, включая Первый бастион и Ушакову балку, стала зоной охраняемого ландшафта. Предметом охраны являются композиционно-видовые связи и панорамы берега. Любая застройка может их нарушить. Поэтому предложение разрешить застройку в нижней части склона и не нашло поддержки в архитектурном ведомстве.

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