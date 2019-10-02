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Экспедиция Астраханского отделения Русского географического общества (РГО) и Института океанологии РАН установила, что в северной части Каспийского моря исчезли каспийские тюлени. Единственное в регионе морское млекопитающее больше не встречается в месте постоянного обитания - на острове Малый Жемчужный.
Фото: Константин Тарусов/ТАСС Фото: Константин Тарусов/ТАСС
Фото: Константин Тарусов/ТАСС

Ученые на гидрографическом судне Каспийской флотилии "Василий Писаченко" обследовали акваторию вокруг островов Чистая Банка, Малый Жемчужный и Кулалинская Банка. Руководил экспедицией профессор, доктор геологических наук Петр Бухарицин. К сожалению, за прошедшие годы гидрологическая обстановка на устьевом взморье Волги сильно изменилась. Вокруг острова Чистая Банка образовались обширные мелководья, и высадиться на сушу не удалось даже с помощью мелкосидящей моторной лодки типа "Зодиак". Археологические исследования на острове пришлось отложить на будущее.

Фото: iStock
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- Во время исследований отметили практически полное отсутствие на острове Малый Жемчужный растительности и тростника, а также постоянных обитателей этого острова - каспийских тюленей, - сообщил "РГ" представитель экспедиции.

Зато ученые обнаружили, что в водах Северного Каспия наблюдается нашествие гребневика Mnemiopsis leidyi, который питается зоопланктоном, икринками, личинками рыб и моллюсков. Численность вредной медузы такова, что практически полностью исключает присутствие в воде других организмов.

Именно с жизнедеятельностью гребневика специалисты связывают массовое вымирание каспийской кильки летом 2001 года. Тогда погибло порядка 200 тысяч тонн кильки, или 40 процентов популяции данного вида рыбы.

Справка "РГ"

Каспийский тюлень (Phocidae) считается самым маленьким в мире. Длина тела - 120 - 148 сантиметров, вес - 80 - 90 килограммов. Держится группами, поздней осенью мигрирует в северную часть моря, где образует колонии на льдах, приносит потомство и линяет. Ныряет на 80 метров, живет до 50 лет. В 2017 году на базе государственного природного заповедника "Дагестанский" планировалось создать единственный в стране центр реабилитации и изучения каспийских тюленей. В зону биосферного резервата также вошел остров Тюлений, который в ближайшей перспективе может стать биосферным полигоном для изучения и охраны каспийских тюленей и многих видов птиц.

Общество Природа Общество Экология Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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