В Волгограде поставили памятник художнику, дарившему картины горожанам

На центральной набережной Волгограда появилась скульптура художника Виктора Лосева. Не самая известная фигура, скажете вы. Чем же он заслужил признание горожан?

Виктор Лосев родился в Краснослободске, в городке напротив Волгограда. Так что совсем рядом, за рекой, его малая родина. Виктор Николаевич был достаточно плодовитым автором, много работал в разных городах СССР. Но всесоюзная известность к нему пришла после трагедии.

Произведения Лосева хранились в подвале магазина "Химреактивы". В мае 1969 года, когда автора не было в Волгограде, директору торгового предприятия понадобилось это помещение. Страшный человек распорядился вынести все работы (318 картин и около 600 миниатюр, написанные в течение почти 20 лет) на свалку и сжечь. Конечно, суд потом назначил какую-то денежную компенсацию художнику за утрату. Но как после такого акта инквизиции вновь взять в руки кисть и писать? Об этом варварстве рассказали газеты. Жители всей огромной страны начали писать бедному художнику слова поддержки. Из всех 15 республик на Нижнюю Волгу пришло почти семь тысяч посланий. И маэстро снова встал к мольберту.

- В нашем музее хранится более 60 произведений Виктора Лосева. А в частных коллекциях - свыше трех тысяч. После сожжения плодов его многолетних трудов автор решил дарить свои картины горожанам - так сохраннее будут. Он был бессребреником. Все раздавал людям: и плоды творчества, и саму душу, - говорит директор музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова Варвара Озерина.

Лосев превратился в городскую легенду. Чаще всего чудака с красками видели в Центральном и Ворошиловском районах Волгограда, - он писал городские виды и портреты обычных прохожих. Порой у него не было денег даже на холсты. Поэтому картины и этюды писались на чем угодно: куске обоев, тетрадном листе, фанере.

Автором скульптуры является Сергей Щербаков, окончивший то же, что и Лосев, Саратовское художественное училище.

- Я старался передать внутреннее состояние человека, творчески отрешенного. Никакого постамента. Будто художник просто подошел и сел на гранитный парапет поработать, - пояснил скульптор.

- Для культурной общественности это знаковое событие. Мы открыли скульптуру: человек, в руках у которого не автомат, не граната, а кисть. У нас есть памятник поэту Маргарите Агашиной, музыканту Павлу Серебрякову, вот теперь и художнику Виктору Лосеву. Это удивительная личность. Я часто встречал его в центре города, помню его прическу и сандалии. Пусть здесь нигде не написана фамилия Лосева, но все будут знать, что это он, - сказал заслуженный архитектор России Александр Вязьмин.

Кстати

В Волгограде ежегодно проводится творческий фестиваль "Извините, вы не видели Лосева?". В мае, в день его рождения, тысячи художников выходят на улицы Волгограда на грандиозный пленэр, чтобы создать произведения искусства в пространстве города, развивая лосевскую модель служения обществу.