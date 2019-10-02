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02.10.2019 10:26
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Каждый увидит Лосева

В Волгограде поставили памятник художнику, дарившему картины горожанам
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 221(7979)
На центральной набережной Волгограда появилась скульптура художника Виктора Лосева. Не самая известная фигура, скажете вы. Чем же он заслужил признание горожан?
Фото: Сергей Желтов Художник будто просто подошел и сел на гранитный парапет поработать. Фото: Сергей Желтов
Художник будто просто подошел и сел на гранитный парапет поработать. Фото: Сергей Желтов

Виктор Лосев родился в Краснослободске, в городке напротив Волгограда. Так что совсем рядом, за рекой, его малая родина. Виктор Николаевич был достаточно плодовитым автором, много работал в разных городах СССР. Но всесоюзная известность к нему пришла после трагедии.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Произведения Лосева хранились в подвале магазина "Химреактивы". В мае 1969 года, когда автора не было в Волгограде, директору торгового предприятия понадобилось это помещение. Страшный человек распорядился вынести все работы (318 картин и около 600 миниатюр, написанные в течение почти 20 лет) на свалку и сжечь. Конечно, суд потом назначил какую-то денежную компенсацию художнику за утрату. Но как после такого акта инквизиции вновь взять в руки кисть и писать? Об этом варварстве рассказали газеты. Жители всей огромной страны начали писать бедному художнику слова поддержки. Из всех 15 республик на Нижнюю Волгу пришло почти семь тысяч посланий. И маэстро снова встал к мольберту.

- В нашем музее хранится более 60 произведений Виктора Лосева. А в частных коллекциях - свыше трех тысяч. После сожжения плодов его многолетних трудов автор решил дарить свои картины горожанам - так сохраннее будут. Он был бессребреником. Все раздавал людям: и плоды творчества, и саму душу, - говорит директор музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова Варвара Озерина.

Лосев превратился в городскую легенду. Чаще всего чудака с красками видели в Центральном и Ворошиловском районах Волгограда, - он писал городские виды и портреты обычных прохожих. Порой у него не было денег даже на холсты. Поэтому картины и этюды писались на чем угодно: куске обоев, тетрадном листе, фанере.

Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"
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Автором скульптуры является Сергей Щербаков, окончивший то же, что и Лосев, Саратовское художественное училище.

- Я старался передать внутреннее состояние человека, творчески отрешенного. Никакого постамента. Будто художник просто подошел и сел на гранитный парапет поработать, - пояснил скульптор.

- Для культурной общественности это знаковое событие. Мы открыли скульптуру: человек, в руках у которого не автомат, не граната, а кисть. У нас есть памятник поэту Маргарите Агашиной, музыканту Павлу Серебрякову, вот теперь и художнику Виктору Лосеву. Это удивительная личность. Я часто встречал его в центре города, помню его прическу и сандалии. Пусть здесь нигде не написана фамилия Лосева, но все будут знать, что это он, - сказал заслуженный архитектор России Александр Вязьмин.

Кстати

В Волгограде ежегодно проводится творческий фестиваль "Извините, вы не видели Лосева?". В мае, в день его рождения, тысячи художников выходят на улицы Волгограда на грандиозный пленэр, чтобы создать произведения искусства в пространстве города, развивая лосевскую модель служения обществу.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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