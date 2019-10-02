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02.10.2019 08:51
Проект: В регионах

Волгоградский губернатор начал формирование нового кадрового ресурса

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Глава Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую встречу с представителями бизнес-сообщества. Совещание было посвящено формированию новой структуры экономического блока, которая будет способствовать реализации приоритетных региональных и национальных проектов. Кадровая политика с опорой на мнение отраслевых экспертов и профессиональных союзов в регионе идет еще с 2014 года.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

- Вопросы, связанные с развитием экономики, наиважнейшие на данном этапе, — говорит Бочаров. — Мы вовлечены в мировую экономику и в значительной части зависим от тех решений, которые формируются за пределами Волгоградской области и России. Меняются вызовы, условия, подходы — старыми методами задачи, стоящие перед нами сегодня, мы не решим. Это должно нас подстегивать к тому, чтобы на территории региона сделать все возможное для развития экономики и предпринимательства, чтобы бизнес максимально вовлекал жителей в свою работу. Необходимо продумать вопросы формирования структуры и кадрового состава руководителей органов власти.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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В ходе встречи Андрей Бочаров заострил внимание участников на адресной подготовке специалистов, внедрении инновационных технологий, модернизации системы среднего специального образования и изменении подходов к формированию госзадания для учебных заведений.

По данным пресс-службы администрации региона, в Волгоградской области насчитывается 100 тысяч хозяйствующих субъектов. Всего в коммерческом секторе заняты более 1,1 миллиона человек, в том числе более 240 тысяч работников малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей. В регионе стоит задача к 2021 году довести валовый региональный продукт до триллиона рублей.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Волгоградская область – регион побед
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