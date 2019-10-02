Корпоративная социальная ответственность, о которой за рубежом заговорили еще в 1950-е годы, сегодня является общемировым трендом. Крупные предприятия стремятся повысить качество жизни на территории присутствия: строят спортивные объекты, шефствуют над школами, а также помогают местным сообществам или создают благотворительные фонды. К примеру, проводят обучение финансовой и компьютерной грамотности пожилых людей, оказывают помощь в трудоустройстве женщин с детьми…
- Мы изучаем благотворительные стратегии организаций, чтобы понять, в одном ли направлении мы движемся. Многие думают, что нужно провести акцию или дать НКО денег, хотя не это главное. Мы предлагаем представителям компаний прийти к ребятам и рассказать о себе, поделиться профессиональным опытом. Также специалисты могут помочь, бесплатно предоставив свои услуги НКО, - говорит директор АНО "Семья детям" Лариса Бучельникова.
Оказывается, нематериальная помощь ценится даже больше, так как через живое общение предприниматели ближе знакомятся с потребностями людей. Малому и среднему бизнесу, в отличие от корпораций, не всегда под силу масштабные благотворительные проекты, но он может помочь некоммерческой организации запустить свой сайт или закупить спортивный инвентарь для детей, развивая культуру волонтерства среди сотрудников.
- Компании оценивают репутацию некоммерческих организаций и уже реализованные ими программы. Успехом пользуются те проекты, в которых НКО говорят с бизнесом на одном языке - решают конкретные проблемы и имеют долгосрочный эффект. Ведь, прежде чем вкладывать средства в проект, нам хочется понять, какой он даст результат, - отмечает первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов.
Некоторое недоверие к некоммерческому сектору действительно есть, признаются эксперты. И проблема состоит не столько в привлечении бизнеса, он-то как раз готов помогать, сколько в отношении общества ко всей системе благотворительности. Так, исследование развития филантропии в странах БРИКС, куда входит Россия, показало: количество частных жертвователей гораздо меньше, чем доноров-предприятий. Отметим, что многие компании помимо бизнес-стратегии официально сформулировали и принципы корпоративной социальной ответственности.
Между тем на Урале планируют создать реестр социально ответственного бизнеса.
- Россияне постепенно осознают, что готовы не только "жить для себя", но и нести ответственность за жизнь окружающих, правда, порой не знают, как распределить свои ресурсы. Мы выступаем площадкой, которая может представить лучшие практики НКО и социальных предпринимателей и предлагаем бизнесу стать заказчиком их услуг. Наша цель - показать, что участие в системных проектах важнее, чем хаотичные пожертвования, - предлагает председатель комитета по социальным проектам Уральской торгово-промышленной палаты Артем Ислентьев.