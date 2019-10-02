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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Шефы приехали!

НКО ждут от меценатов не только денег
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 222(7980)
Когда заходит речь о благотворительности, большинство людей обычно представляет себе сбор средств на лечение или подарки в детские дома. Некоторые благотворители считают матпомощь основным способом поддержки некоммерческого сектора, однако НКО, профессионально занимающиеся этим вопросом, знают и более успешные практики.

Корпоративная социальная ответственность, о которой за рубежом заговорили еще в 1950-е годы, сегодня является общемировым трендом. Крупные предприятия стремятся повысить качество жизни на территории присутствия: строят спортивные объекты, шефствуют над школами, а также помогают местным сообществам или создают благотворительные фонды. К примеру, проводят обучение финансовой и компьютерной грамотности пожилых людей, оказывают помощь в трудоустройстве женщин с детьми…

Фото: istock
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- Мы изучаем благотворительные стратегии организаций, чтобы понять, в одном ли направлении мы движемся. Многие думают, что нужно провести акцию или дать НКО денег, хотя не это главное. Мы предлагаем представителям компаний прийти к ребятам и рассказать о себе, поделиться профессиональным опытом. Также специалисты могут помочь, бесплатно предоставив свои услуги НКО, - говорит директор АНО "Семья детям" Лариса Бучельникова.

Оказывается, нематериальная помощь ценится даже больше, так как через живое общение предприниматели ближе знакомятся с потребностями людей. Малому и среднему бизнесу, в отличие от корпораций, не всегда под силу масштабные благотворительные проекты, но он может помочь некоммерческой организации запустить свой сайт или закупить спортивный инвентарь для детей, развивая культуру волонтерства среди сотрудников.

Прежде чем вкладывать средства в проект, бизнес хочет понять, какой он даст результат

- Компании оценивают репутацию некоммерческих организаций и уже реализованные ими программы. Успехом пользуются те проекты, в которых НКО говорят с бизнесом на одном языке - решают конкретные проблемы и имеют долгосрочный эффект. Ведь, прежде чем вкладывать средства в проект, нам хочется понять, какой он даст результат, - отмечает первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Некоторое недоверие к некоммерческому сектору действительно есть, признаются эксперты. И проблема состоит не столько в привлечении бизнеса, он-то как раз готов помогать, сколько в отношении общества ко всей системе благотворительности. Так, исследование развития филантропии в странах БРИКС, куда входит Россия, показало: количество частных жертвователей гораздо меньше, чем доноров-предприятий. Отметим, что многие компании помимо бизнес-стратегии официально сформулировали и принципы корпоративной социальной ответственности.

Между тем на Урале планируют создать реестр социально ответственного бизнеса.

- Россияне постепенно осознают, что готовы не только "жить для себя", но и нести ответственность за жизнь окружающих, правда, порой не знают, как распределить свои ресурсы. Мы выступаем площадкой, которая может представить лучшие практики НКО и социальных предпринимателей и предлагаем бизнесу стать заказчиком их услуг. Наша цель - показать, что участие в системных проектах важнее, чем хаотичные пожертвования, - предлагает председатель комитета по социальным проектам Уральской торгово-промышленной палаты Артем Ислентьев.

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