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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вменили еще и штраф

Предпринимательнице придется доплатить налог за оптовые поставки
Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Экономика УРФО № 222(7980)
18-й арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу владелицы одной из челябинских аптек, потребовавшей отменить постановление ФНС о доначислении налога и взыскании штрафа за его неуплату, и принял решение не в ее пользу.

По итогам проверки налоговики пришли к выводу о неправильном применении предпринимательницей системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Но владелица аптеки заявила, что отчитывается по ЕНВД уже не первый год и ранее каких-либо нарушений у нее не находили. Она сообщила, что занимается розничной торговлей медикаментами через аптеку - объект розничной торговли, указанный в соответствующей лицензии и декларации на ЕНВД.

Согласно письму Минфина России, деятельность аптек по реализации лекарственных препаратов может быть признана розничной торговлей и переведена на "вмененку". Этим и воспользовалась бизнесвумен. Однако представители ФНС сочли часть доходов ее аптеки выручкой от оптовых поставок, которых предпринимательница, по ее словам, не осуществляла.

Фото: istockphoto.com
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Челябинский арбитражный, а затем и 18-й апелляционный суд установили, что аптека облагается налогом по трем видам деятельности: "Розничная торговля фармацевтическими товарами", "Розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями" и "Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами". Часть доходов - 2,4 миллиона рублей - была получена по договорам с бюджетными организациями. Однако, по словам предпринимательницы, это договоры не поставки (ст. 506 Гражданского кодекса РФ), а купли-продажи (ст. 492 ГК), предусматривающие передачу покупателю товаров, предназначенных для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Владелица аптеки сообщила в суде, что бюджетные организации приобретали товар отнюдь не для перепродажи, следовательно, этот вид деятельности аптеки можно отнести к розничной торговле, а потому в первичной декларации доходы от нее не отражены.

С другой стороны, суды отметили, что между аптекой и покупателями заключались договоры, которыми определялся порядок оформления заказов, согласования ассортимента, количества партий, их объема и периодичности, а также осуществлялись расчеты в безналичной форме. А значит, деятельность аптеки в данном случае следует относить к поставкам, за которые должны были быть уплачены налоги.

В итоге постановление налоговой инспекции о штрафных санкциях за совершение налогового правонарушения признано законным. Предпринимательнице доначислили налог, да еще и пени - всего на сумму около 100 тысяч рублей. Кроме того, ей предстоит заплатить штраф за неполную уплату налога - еще 21,9 тысячи.

Экономика Финансы Налоги Экономика Отрасли Фарминдустрия Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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