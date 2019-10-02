2 октября член британской королевской семьи принц Майкл Кентский осмотрел музей ретроавтомобилей в Верхней Пышме и остался очень доволен.

- Я очень-очень впечатлен, - сказал британец, осматривая разработанный лично по указанию Сталина бронированный ЗИС-115.

Заинтересовала принца и модель "ЗИС-Спорт" 1939 года - самый быстрый в СССР автомобиль, очень похожий на первый в истории концепт-кар Buick Y-Job - гость даже заглянул под капот. Правда, слегка разочаровался, узнав, что "внутренности" у машины не оригинальные.

Принца интересовала не только история автомобилей, но и их технические характеристики. Он внимательно осматривал салоны, трогал обивку, отмечал хорошее состояние авто.

- Сколько механиков у вас работают? - поинтересовался Майкл Кентский у экскурсовода.

- Своих механиков у нас нет, реставрацией занимаются сторонние компании, - ответили ему.

Безусловным фаворитом принца стал красный Heine Velox V12, которых было выпущено всего пять. Не упустил представитель королевской семьи и возможности похвастаться фотографиями из собственной коллекции ретромашин: среди его экспонатов есть точно такой же, как на Урале, Ford A - с установленными гусеницами и лыжами.

В Екатеринбург принц Майкл Кентский приехал не в первый раз. В начале 1990-х, к примеру, он посетил Ганину Яму и почтил память Николая II и его семьи - принц сам является потомком династии Романовых и приходится последнему российскому императору внучатым племянником. А в 2003 году он возглавил автопробег ретроавтомобилей, стартовавший из Екатеринбурга в сторону Санкт-Петербурга. Тогда принц сам сел за руль раритетного Bently. Возможность порулить старинным автомобилем была у Майкла Кентского и в этот раз - ему предложили на выбор два "Москвича", ГАЗ и "Волгу", однако плотный график визита сделать это ему не позволил.