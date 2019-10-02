Где в России можно снять жилье меньше чем за 500 рублей в сутки

В каких российских городах могут найти недорогое жилье туристы этой осенью? Сервис бронирования Tvil.ru составил рейтинг мест, где можно остановиться на сутки, заплатив сумму меньше пяти сотен рублей. В списке оказались и курортные города, и даже неожиданно столица.

Итак, средние траты на аренду бюджетного жилья на черноморском побережье России в октябре-ноябре колеблются от 250 в Сочи до 500 рублей в Пятигорске. Провести день в Севастополе можно за триста рублей, в Феодосии и Геленджике - за четыреста.

Из некурортных городов в список мест, где оплатить проживание себе позволить даже студент, попали Красноярск и Москва (450 рублей в каждом случае), а также Екатеринбург. Столица Среднего Урала замыкает десятку с суммой 500 рублей.

"Список городов составлен по данным оплаченных броней на мини-отели на период с 1 октября по 30 ноября 2019 года. В список не вошли хостелы и гостевые дома", - пояснили авторы рейтинга.