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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Добавили газу

Структура добычи углеводородов в России кардинально меняется
Текст: Анатолий Меньшиков (Тюменская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 222(7980)
Три зауральских региона - Югра, Ямал и Тюменская область - дают свыше половины российской нефти. Большая ее часть относится к трудноизвлекаемым запасам (ТРИЗ), доля которых будет увеличиваться, что предвещает серьезный спад добычи уже в следующем десятилетии. Возрастает, понятно, и ее себестоимость, а поиск инструментов выгодной разработки "трудных" залежей требует колоссальных вложений.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Добывающие предприятия сегодня - это почти безлюдные современные производства, где активно внедряют цифровые технологии. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Добывающие предприятия сегодня - это почти безлюдные современные производства, где активно внедряют цифровые технологии. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Иная ситуация с запасами западносибирского газа: его предостаточно, но развертывается еще недавно немыслимая для добывающих компаний конкуренция между газом классическим - трубопроводным - и сжиженным. Производство последнего обходится дороже, но зато спрос на него такой, что кардинально меняет структуру потребления голубого топлива, и игнорировать сей тренд - значит потерять позиции на рынках сбыта.

Фото: Валентина Пичурина/РГ
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Вообще, развитие мировой энергетики нередко принимает парадоксальные направления и ломает сложившиеся ранее стереотипы. Так, на фоне действительно потрясающих темпов производства энергии с помощью возобновляемых, альтернативных источников, в первую очередь в европейских странах, мы все чаще слышим утверждения о закате эпохи углеводородов. Речь не только об использовании ветра, солнца, биодизеля. Управляющий директор и старший партнер BCG Эрик Будье обращает внимание на аккумуляторы. По сравнению с началом десятилетия стоимость батареи в пересчете на цену киловатт-часа снизилась в среднем вчетверо и уже очень близка к границе, когда электрический привод будет на равных конкурировать с двигателем внутреннего сгорания, начнет его вытеснять. "Это приведет к подрывным изменениям", - предупреждает Будье. И чем дороже будет нефть, тем скорее случится революция в автомобильном секторе.

Не преувеличивает ли голландский эксперт? Похоже, нет. Около 60 процентов нефти человечество потребляет в виде моторного топлива, напоминает президент московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов. Просто, пока господствуют "бензиновые" машины, в Уральском федеральном округе доля электромобилей в автопарке не достигает и одной тысячной, и обывателю психологически сложно представить иную картину. Помимо аккумуляторов обычное горючее заменяет более предпочтительный в ракурсе экологии и климата сжиженный газ. По расчетам аналитиков компании Shell, через 20 лет количество морских контейнеровозов, танкеров, круизных лайнеров и других пассажирских судов, использующих СПГ, вырастет в 16 раз, а тяжелых грузовиков - в 120. Аналитики компании, мирового первопроходца в сфере сжижения газа, видят перспективными российские проекты в этой сфере, в том числе "Новатэка", по строительству терминала в немецком Ростоке, где планируется в числе прочих заправлять круизные и торговые суда.

Фото: Валерий Сомкин
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Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин, при губернаторстве которого на Ямале развернулось создание СПГ-индустрии, приводит головокружительные показатели расширения нового энергетического сектора:

- Темпы потребления сжиженного газа в 3,5 раза выше трубопроводного. К 2035 году спрос на СПГ удвоится и достигнет приблизительно 600 миллионов тонн, на него придется половина объема мировой торговли газом. Мы, обладая ресурсной базой, исчисляемой десятками триллионов кубов, главным образом на территории ЯНАО, должны всячески содействовать быстрейшему приросту производства сжиженного продукта, - считает министр.

Вполне вероятно, что к началу тридцатых годов планка поднимется и до 700 миллионов тонн, полагает зампред правления "Новатэка" Денис Соловьев. Чтобы не отстать от конкурентов, компания наращивает обороты. Первый ямальский проект, как известно, рассчитан на выпуск 16,5 миллиона тонн СПГ в год, однако уже в 2019-м, по предварительным данным, удастся получить 17,5 (около 5 процентов мирового объема). Со второго завода, который соберут в Мурманске и смонтируют на основании гравитационного типа, через несколько лет получат примерно 20 миллионов тонн. Сопоставимой мощностью будет обладать и третий: он пока в перспективных планах, но его запустят также в следующем десятилетии. Итого инвесторы отечественных производств СПГ только с Ямала получат около 60 миллионов кубометров сжиженного газа.

Чем дороже будет нефть, тем скорее случится революция в автомобильном секторе

Основными потребителями такого продукта его производители видят Китай и Индию - огромные по численности населения страны с быстрорастущими экономиками. Поднебесная не откажется и от дополнительных объемов трубопроводного, на чем строят расчет российские поставщики, столкнувшиеся с "капризами" европейских покупателей.

Фото: Мария Ващук / РИА Новости
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Вообще-то кладовые жидких и летучих углеводородов не бездонные, согласно прогнозам, человечество практически исчерпает их в нынешнем столетии, ведь население планеты довольно быстро прибывает, всякого рода машин и устройств все больше, а использовать возобновляемые ресурсы в состоянии в лучшем случае четверть стран. Эксперты единодушны в том, что по востребованности газу не будет равных. А хватит его, исходя из ныне доказанных запасов, на полвека.

Разумеется, потребление нефти также будет увеличиваться, только несравнимо меньшими темпами. Пик спроса на нее, как ожидается, будет пройден через 15-20 лет. Многое тут зависит от цены барреля и уровня технологий. Каким образом они способны повлиять на глобальный рынок, показала разработка североамериканских сланцев, напоминает замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. Их условный аналог - баженовская свита пород Западной Сибири. Замруководителя федерального агентства по недропользованию Орест Каспаров подчеркивает: при обеспечении рентабельного извлечения нефти с горизонтов бажена, а это задача государственного значения, удастся, по всей видимости, переломить негативный тренд спада добычи в базовом для отрасли макрорегионе.

А вот на Ямале приступают к распечатке залежей, которые к классическим также не отнесешь, и потому в свое время к стратегически важным ресурсам их не причисляли.

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- Подходим к разработке нефтяных оторочек нефтегазоконденсатного месторождения. За короткий период времени реально достичь здесь 25 миллионов тонн годовой добычи. Для нашего региона это много, да и для страны солидная, в чем-то и неожиданная добавка, - говорит губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

- Не надо видеть в нефтянке некое проклятие и зависимость, - убеждает Павел Сорокин. - Мы должны максимально и с умом использовать имеющийся у нас запас дешевых энергоресурсов, осознавая неизбежное уменьшение рентных доходов. ТЭК должен стать драйвером диверсификации экономики. Добыча нефти и газа уже немыслима без высоких технологий, ТРИЗы, образно выражаясь, стимулируют научно-технический прогресс: отрасль обеспечивает почти треть капиталовложений в IT.

Его мнение целиком разделяет тюменский губернатор Александр Моор. Он настроен сверхоптимистично: "Уверен, нам удастся продавать за рубеж не только углеводородное сырье и продукты его передела, но и технологии".

Экономика Отрасли Нефть и газ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
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