Осеннее ненастье парализовало уборку урожая на Среднем Урале. Практически весь сентябрь - заморозки, дождь со снегом.

В некоторых муниципалитетах и сегодня, как в советские времена, на уборку картошки выходят всем миром. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Из-за осадков убрали только 30 процентов овощей. Не уборка, а мученье: на ледяных раскисших полях долго не проработаешь, к тому же комбайн гребет все подряд - на выходе половина картошки, половина земли. А ведь мы обычно собираем 6 тысяч тонн "второго хлеба" в год, плюс 300 тонн моркови, 150 тонн свеклы, 2000 тонн капусты… Кормим не только родной Первоуральск, но и Ревду, Екатеринбург, - говорит директор сельхозкооператива "Битимский" Михаил Мальцев.

По его словам, нынче в хозяйстве часто вспоминают 2003-й год с похожей погодой: картофель на 20 гектарах тогда пришлось оставить в мокрой земле. Хорошо кабаны попировали…

В красноуфимском хозяйстве, специализирующемся на выращивании зерновых, от комментариев отказались наотрез: "Да плохо все! Что будем делать? Господу Богу молиться!" - бросила собеседница в сердцах.

Положение на уральских полях не просто сложное - критическое. Хотя уборочная кампания началась вовремя и достаточно дружно, сентябрь заставил вспомнить об особенностях пресловутой "зоны рискованного земледелия". По словам свердловского министра АПК и потребительского рынка Дмитрия Дегтярева, план по уборке зерновых и зернобобовых выполнен на 66 процентов, а вот картофеля и овощей собрали только 40 процентов. И то не везде… По официальной информации, самое большое отставание - в хозяйствах Шалинского, Красноуфимского и Ачитского районов.

И.о. губернатора Алексей Орлов призвал глав муниципалитетов и профильное министерство поддержать аграриев.

- Считаю, что у нас достаточно ресурсов и средств, чтобы даже в случае резкого ухудшения погоды выполнить уборку культур и заготовку кормов без срывов, - заявил он.

Так, уже обсуждается возможность введения режима чрезвычайной ситуации. Но, оказывается, это вовсе не высадка десанта спасателей на поля - просто в таком случае сельхозпроизводители, не убравшие урожай, смогут рассчитывать на государственную поддержку.

- Мы действительно просили, чтобы объявили ЧС, - признался Виталий Дунин, председатель НП "Союз овощеводов" Свердловской области. - Но, конечно, лучше бы спасти то, что выращено. Ведь, если не будут заполнены овощехранилища, цены на картофель и морковь тут же взлетят. Я как раз сегодня увидел анализ мировых цен на картофель. Если в России кило картошки стоит 20 рублей, то в Дубае - 79 в пересчете на рубли, в Париже - 136, в Токио - 270.

Введение режима ЧС - это не высадка десанта спасателей на поля. Просто в таком случае сельхозпроизводители, не убравшие урожай, смогут рассчитывать на господдержку

Словом, пока уральский клубень не переплюнул по цене японский, надо выручать его из ледяного плена. С чьей помощью? В разных муниципалитетах есть собственный опыт. Например, в картофельной столице Урала - Белоярском - по традиции помогают студенты аграрного университета, Каменск-Уральского аграрного и Белоярского многопрофильного техникумов. Их, кстати, оформляют на работу официально - можно получать от 650 до 1000 рублей в день.

- Когда-то мы плотно работали с УрФУ - вуз выделял до 600 человек в сезон, но уже лет шесть студенты из Екатеринбурга к нам не ездят. Помогает служба занятости Асбеста, но полностью потребность в работниках все равно не закрывает, - сетует Виталий Дунин.

А вот в Первоуральске отношения с местной службой занятости у хозяйства не сложились. Понятно, что обязать безработных трудиться в поле никто не может, но ведь есть возможность "довести до сведения" полезную информацию о том, что можно подзаработать. Зато овощеводы наладили контакт с местными властями.

- В администрации идут нам навстречу, выделяют от 10 до 20 человек - сотрудников "Водоканала", управления образования или других муниципальных служб. Иногда помогают техникой - вот сейчас мы попросили три трактора для уборки свеклы и редьки. Людям платим "натурой" или деньгами - свыше 10 рублей за килограмм. За 3-4 часа хорошей работы можно получить 650 рублей. Да и все внутренние резервы мобилизуем: я на днях в своем цехе растениеводства провел собрание, упросил часть работников выйти на ручную уборку в поле, - рассказывает Михаил Мальцев.

В такой период, когда, как говорится, день год кормит, селяне вспоминают и старые советские методы. Всеобщей мобилизации, конечно, не объявляют - доценты с кандидатами в полях не нужны. Но, если приедут временно не занятые граждане, кто-то из бюджетников или заводчан вспомнит про отгулы, кто-то - про отложенные отпуска и совместит, так сказать, полезное с полезным, будут рады. Правда, в минагропроме области опасаются, что призыв обернется убытками для фермеров: чересчур предприимчивые горожане сообразят, что все равно часть урожая в земле останется - что же ему пропадать? Что интересно, сельхозпроизводители краж продукции с полей не боятся.

- Сейчас никто не идет воровать. Во-первых, любые овощи в магазине - недорого. Во-вторых, на машине близко к полю не подъехать - грязно. Да и образ мыслей изменился. Скажем, мы давно не занимались горохом, а год назад посеяли его опять. Думали, оборвут подчистую - ничего подобного. Прохожие и проезжие не рвут, не едят, зато массово фотографируются на фоне стручков, - смеется Мальцев.

А директор красноуфимского хозяйства "Нива-1" Радик Ахметзянов сам готов помочь коллегам. Половину урожая зерна здесь уже убрали, рассчитывают, что на этой неделе, когда ожидаются погожие деньки, справятся с остальной частью. А там можно и про взаимовыручку вспомнить.

- Спасибо моим механизаторам: караулили каждый солнечный час. Закончим у себя - поможем соседям. У нас ведь так: сегодня я помогаю - завтра мне помогут. Ехал вчера по дороге вдоль чужих полей, и просто сердце болело: целые массивы не убраны. Конечно, пшеницу можно и по морозу убирать, но с рожью так не получится - высыплется зерно. Поэтому надо спешить, - говорит Ахметзянов.