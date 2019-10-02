Новые формы поддержки аграриев действуют в Свердловской области

Новости

Российские волейболисты обыграли Канаду, уступая по сетам 0:2 11:12
У кроссовера Volvo XC40 появится багажник под капотом 11:02
Названы города, где из-за изменения климата тает вечная мерзлота 10:56
"Газпром": Рынок газа Китая скоро будет сравним с европейским 10:42
В Волгограде торговый центр эвакуировали из-за змеи 10:39
У двух жителей Приамурья нашли 114 кг марихуаны 10:34
В Прикамье мошенники обманывали пожилых под видом сотрудников МЧС 10:23
Китай впервые стал лидером по иностранным инвестициям ЦБ России 10:21
Шредер высказался за скорейшее налаживание диалога между ЕС и Россией 10:19
Крымский мост покрыли стабильной сотовой связью 10:17
Сен-Джон намекнул Нурмагомедову на поединок 10:10
Серийный кроссовер Genesis GV80 максимально приближен к концепту 10:00
На Сахалине вылечили пациента после 25-минутной остановки сердца 09:57
ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом "формулы Штайнмайера" 09:44
Где в России можно снять жилье меньше чем за 500 рублей в сутки 09:35
В Петербурге иномарка загорелась после столкновения с автобусом 09:31
В Новосибирске пропавшая женщина найдена мертвой 09:25
Во Владивостоке собака помогла поймать мужчину, убившего кондуктора 09:18
Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами 09:18
Новые BMW X5 M и X6 M поразили мощностью и динамикой 09:11
В Красноярске сгорел памятник культурного наследия 09:05
Названы самые популярные города СНГ для осеннего туризма 08:57
Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла почти в три раза больше себя 08:44
Порошенко: "Формула Штайнмайера" приведет к снятию санкций с России 08:02
В Роскачестве рассказали, можно ли нагревать пластиковую посуду 08:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Вузы объявили правила приема на новый учебный год
Вузы объявили правила приема на новый учебный год
02.10.2019 11:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новые формы поддержки аграриев действуют в Свердловской области

Текст: Светлана Добрынина
Впервые рекордные для УрФО 82 миллиона рублей выделены в этом году в Свердловской области на реализацию нового проекта в сфере сельского хозяйства: программы поддержки "Агростартап", в которой могут участвовать не только фермеры, но и владельцы личных подсобных хозяйств. Проект реализуется в рамках национального проекта " Развитие АПК" и призван поддержать небольших сельхозпроизводителей, стимулировать их объединяться в кооперативы и вести цивилизованное производство.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Заявки на рассмотрение комиссии уже представили 33 фермера и владельца ЛПХ, победителей назовут в середине октября. Как пояснил министр АПК и потребительского рынка региона Дмитрий Дегтярев, конкуренция серьезная, но гранты получат не менее 22 сельских предпринимателей.

Суммы предусмотрены весомые: до трех миллионов на развитие своего хозяйства и до четырех, если фермер состоит в кооперативе. Использовать финансовую помощь можно на приобретение земельного участка, сельхозтехники, проектирование и строительство производственных зданий, подключение к инженерным сетям. При этом сам крестьянин должен вложить в реализацию проекта не менее 10 процентов собственных средств.

- Мы должны поддержать аграриев в стремлении вести современное, технически обеспеченное хозяйство, чтобы они были конкурентоспособны на рынке. Ведь их вклад немалый: крестьянско-фермерские хозяйства обеспечивают в регионе 80 % рынка картофеля, 78 % рынка овощей, 30% - молока, - подчеркнул Дмитрий Дегтярев.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Уральский проект развития картофельного семеноводства стал федеральным

Вопросам развития сельхозкооперации, по мнению губернатора области Евгения Куйвашева, необходимо уделять особое внимание.

- В регионе уже действует 55 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Мы оказываем таким объединениям государственную поддержку, в том числе в виде субсидий на возмещение части затрат по закупу молока, а также на приобретение техники и оборудования. Помогаем возместить часть процентной ставки по кредитам на развитие сельскохозяйственного производства и переработки сельхозпродукции, - пояснил стратегию глава региона.

Чтобы процесс не застопоривался по мелочам, летом нынешнего года в области начал работу Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров - новое подразделение Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

- Не всегда начинающие фермеры могут разобраться в тонкостях подачи заявок на господдержку. Мы помогаем их составить, участвуем в формировании бизнес-плана, который требуется в пакете документов, - рассказал руководитель Центра Илья Джаваев.
По словам самих фермеров, реализуемые формы поддержки реально помогают встать на ноги и развивать производство.

- В этом году на Агрофоруме впервые для фермеров была организована площадка для деловых переговоров. Мы смогли наладить контакты с представителями торговых сетей и сейчас активно ведем переговоры о присутствии нашей продукции на полках крупных магазинов, - рассказал "РГ" фермер из Полевского Павел Дергачев.

Справка "РГ"

В Свердловской области работают больше 350 сельхозорганизаций, около 800 крестьянских или фермерских хозяйств, свыше 400 тысяч свердловчан имеют личное подсобное хозяйство.

Власть Работа власти Регионы Экономика АПК Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Свердловская область: опорный край державы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев: Подписание "формулы Штайнмайера" - победа здравого смысла
Умер композитор "Мимино" и "Кин-дза-дза" Гия Канчели
Голландия призвала изучить роль Украины в крушении MH17
Два чиновника дадут показания в конгрессе США по делу об импичменте
Япония выразила КНДР протест в связи с запусками ракет