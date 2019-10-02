Новые формы поддержки аграриев действуют в Свердловской области

Впервые рекордные для УрФО 82 миллиона рублей выделены в этом году в Свердловской области на реализацию нового проекта в сфере сельского хозяйства: программы поддержки "Агростартап", в которой могут участвовать не только фермеры, но и владельцы личных подсобных хозяйств. Проект реализуется в рамках национального проекта " Развитие АПК" и призван поддержать небольших сельхозпроизводителей, стимулировать их объединяться в кооперативы и вести цивилизованное производство.

Заявки на рассмотрение комиссии уже представили 33 фермера и владельца ЛПХ, победителей назовут в середине октября. Как пояснил министр АПК и потребительского рынка региона Дмитрий Дегтярев, конкуренция серьезная, но гранты получат не менее 22 сельских предпринимателей.

Суммы предусмотрены весомые: до трех миллионов на развитие своего хозяйства и до четырех, если фермер состоит в кооперативе. Использовать финансовую помощь можно на приобретение земельного участка, сельхозтехники, проектирование и строительство производственных зданий, подключение к инженерным сетям. При этом сам крестьянин должен вложить в реализацию проекта не менее 10 процентов собственных средств.

- Мы должны поддержать аграриев в стремлении вести современное, технически обеспеченное хозяйство, чтобы они были конкурентоспособны на рынке. Ведь их вклад немалый: крестьянско-фермерские хозяйства обеспечивают в регионе 80 % рынка картофеля, 78 % рынка овощей, 30% - молока, - подчеркнул Дмитрий Дегтярев.

Вопросам развития сельхозкооперации, по мнению губернатора области Евгения Куйвашева, необходимо уделять особое внимание.

- В регионе уже действует 55 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Мы оказываем таким объединениям государственную поддержку, в том числе в виде субсидий на возмещение части затрат по закупу молока, а также на приобретение техники и оборудования. Помогаем возместить часть процентной ставки по кредитам на развитие сельскохозяйственного производства и переработки сельхозпродукции, - пояснил стратегию глава региона.

Чтобы процесс не застопоривался по мелочам, летом нынешнего года в области начал работу Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров - новое подразделение Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

- Не всегда начинающие фермеры могут разобраться в тонкостях подачи заявок на господдержку. Мы помогаем их составить, участвуем в формировании бизнес-плана, который требуется в пакете документов, - рассказал руководитель Центра Илья Джаваев.

По словам самих фермеров, реализуемые формы поддержки реально помогают встать на ноги и развивать производство.

- В этом году на Агрофоруме впервые для фермеров была организована площадка для деловых переговоров. Мы смогли наладить контакты с представителями торговых сетей и сейчас активно ведем переговоры о присутствии нашей продукции на полках крупных магазинов, - рассказал "РГ" фермер из Полевского Павел Дергачев.

Справка "РГ"

В Свердловской области работают больше 350 сельхозорганизаций, около 800 крестьянских или фермерских хозяйств, свыше 400 тысяч свердловчан имеют личное подсобное хозяйство.