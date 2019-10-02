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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Павел Крашенинников: "Декоммунизация - это не снос памятников"

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Юлия Боровикова/РГ Фото: Юлия Боровикова/РГ
Фото: Юлия Боровикова/РГ

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников привез в Челябинск свою новую книгу "Заповеди советского права: Очерки о государстве и праве военного и послевоенного времени. 1939-1961". Она продолжает исторический цикл о развитии российского права на рубеже 19 и 20 веков, времени революции и "красного террора" и посвящена одному из наиболее тяжелых периодов советской истории, начиная с предвоенной мобилизации и заканчивая развенчанием культа Сталина.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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- Эта книга не случайно "одета" в черную обложку, это цвет траура и выжженной земли. Первоначально даже хотел назвать ее цитатой из апостола Павла - "Со страхом и трепетом". Но, вероятно, сегодня эту аллегорию не все поймут. Поэтому остановился на "Заповедях советского права". В этот период истории к ним можно отнести такие "достижения", как отсутствие собственности, свободы передвижения и выбора места жительства, ограничения, связанные с уголовным кодексом… И, конечно, невозможность любой другой идеологии, кроме государственной.

Все это становилось реальностью благодаря развитию советского права, как мощного инструмента управления государством, и "регулировщикам движения к коммунизму", то есть тем людям, которые собственно и создавали новую правовую основу. Среди них те, кого считают идеологами репрессий и те, кто, не смотря на страшные времена, сумел остаться от них в стороне и в меру сил и возможностей продвигал постулаты классического права. Каждой из этих незаурядных личностей в истории советского права автор посвятил отдельную главу. Однако основной акцент, как и в предыдущих книгах цикла, сделал на анализе правовых актов того времени.
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К примеру, в книге подробно исследуется мобилизационное право, первые механизмы которого появились в СССР задолго до начала Великой отечественной войны. Или "колхозное право", которому в аграрной стране уделялось огромное значение. Не случайно же "сталинскими" названы только два документа этого периода - Конституция и Устав сельскохозяйственной артели.

С особым интересом, по признанию самого автора, он изучал документы Нюрнбергского процесса, в котором со стороны СССР выступали Андрей Вышинский и Роман Руденко.

- Я взял для исследования правовые и организационные вопросы. Ведь первоначально союзники были далеки от идеи показательного процесса. И во время изучения документов сильно увлек один аспект. Оказывается, англичане и американцы считали, что существует ген нацизма! Действительно, ну не могут же нормальные люди сжигать в печах себе подобных… Проводили исследования, искали. Кстати, многих военных преступников вылечили от алкоголизма и наркомании. Но гена так и не нашли.
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Презентация книги по уже сложившейся традиции прошла в стенах Южноуральского госуниверситета. Однако обсуждение со студентами-юристами не ограничилось одними правовыми аспектами.

Павла Крашенинникова спросили о его отношении к декоммунизации и отказу от всего советского. И поинтересовались, не считает ли он, что при возникшем после декоммунизации "вакууме" стране необходима новая государственная идеология.

В ответ Крашенинников выразил надежду, что в стране будет сохраняться разнообразие идеологий, конкурентная среда и свобода личности. Декоммунизацию поприветствовал "в головах, а не сносе памятников". И предложил подрастающему поколению уважать историю. Ведь только знание истории позволяет избегать повторения ошибок, которые обходятся нам слишком дорого.

Общество История Культура Литература Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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