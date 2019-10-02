Новости

Канадский эксперт объяснил, во что выльется торговая война США и Китая 20:19
В России отозвали из обращения препарат от язвы желудка 19:59
США получили "зеленый свет" на торговую войну с ЕС 19:57
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам 19:43
В руководстве футбольного клуба "Спартак" произошли изменения 19:23
Матвиенко прокомментировала подписание Киевом "формулы Штайнмайера" 19:22
Гай Ричи вернулся к корням: вышел трейлер фильма "Джентльмены" 19:20
Пилоту SSJ-100, потерпевшего катастрофу в Шереметьево, предъявили обвинение 19:18
Матвиенко считает предвзятой дискуссию в ПАСЕ по митингам в Москве 19:13
Путин в конце октября проведет Госсовет по здравоохранению 19:10
Диетолог назвала самое вредное мясо 19:03
Renault переведет российские Logan на газ 19:00
Путин указал американскому журналисту на искажение смысла своих слов 18:56
МВД предложило запретить публикацию в Сети инструкций по созданию оружия 18:50
Появилось новое видео ареста звезды "Счастливы вместе" с наркотиками 18:45
Саратовских экс-полицейских обвинили в убийстве мужчины на кладбище 18:41
Исследование: йога помогает защититься от деменции 18:39
В Петербурге появился первый в стране памятник основателю Уругвая 18:26
"Твин Пикс" вернется в 2020-м. Имеются улики и показания свидетелей 18:20
Кроссоверный бум не думает утихать в России 18:00
Лавров: Ни США, ни Иран не хотят войны 17:59
Археологи впервые нашли древний хирургический инструмент на Дону 17:49
В Истре показали картины, конфискованные у бывшей жены экс-министра 17:48
Памфилова просит партии договориться о дате дня голосования 17:47
В Ростове пациентке помогли избавиться от сахарного диабета 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
02.10.2019 19:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Картель против энцефалита

Сотрудничество двух уральских организаций признано сговором
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 222(7980)
Трехлетнюю совместную работу, которую в 2015-2018 годах вели государственная Областная станция переливания крови и частный оптовый торговец лекарствами "Альфа Фарм", свердловское УФАС квалифицировало пугающим термином "картель". Конечно, запрещенными товарами уральцы не торговали, однако цепочка производства и продажи иммуноглобулина была выстроена по всем правилам монополистического объединения. Арбитражный суд, в который организации обратились "за справедливостью", подтвердил выводы антимонопольщиков и оштрафовал фармацевтов.

Как установили эксперты, ГБУЗ "Областная станция переливания крови" - один из трех российских поставщиков иммуноглобулина. Однако если два других производителя (ГБУЗ "Челябинская областная станция переливания крови" и московское НПО "Микроген") в совокупности занимали лишь 3,27 процента рынка, то на долю свердловского госучреждения в 2017 году приходилось соответственно 96,73 процента.

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
ФАС получит новые права для борьбы с картелями

Практически весь произведенный иммуноглобулин бюджетное учреждение продавало компании "Альфа Фарм", да еще и с 30-процентной скидкой. С 2015 года станция переливания крови поставила оптовику препараты (иммуноглобулин и альбумин) на сумму 464 миллиона рублей. Скидка составила около 172 миллионов. При этом в конкурсах на госзакупки фигурировала именно фирма, а не производитель, который отказался от самостоятельного участия в торгах.

Свердловское УФАС России в апреле 2019 года признало факт нарушения партнерами закона о защите конкуренции: оно выразилось "в заключении ограничивающего конкуренцию устного соглашения, исполнение которого привело к созданию хозяйствующим субъектам-конкурентам общества "Альфа Фарм" препятствий доступа на рынок иммуноглобулина против клещевого энцефалита". Компанию-оптовика обязали перечислить в федеральный бюджет доход, полученный в результате нарушения антимонопольного законодательства (ту самую скидку), а госучреждению назначили штраф в размере 4852 тысяч рублей.

Наказанные организации обратились с жалобой на УФАС в арбитраж. Однако суд пришел к выводу, что все факты установлены и подтверждены. Правда, Арбитражный суд снизил-таки штрафные санкции к станции переливания крови вдвое - до 2,4 миллиона рублей.

Экономика Бизнес Малый бизнес Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Правительство ФАС УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК предъявил обвинение командиру самолёта, сгоревшего в Шереметьево
Лавров: Реакция Киева на подписание "формулы Штайнмайера" настораживает
В Госдуме оценили голландскую идею изучить роль Украины в деле MH17
В ГИБДД разъяснили, кого не следует штрафовать в непогоду
В Японском море пограничники обстреляли шхуну браконьеров из КНДР