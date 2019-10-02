Трехлетнюю совместную работу, которую в 2015-2018 годах вели государственная Областная станция переливания крови и частный оптовый торговец лекарствами "Альфа Фарм", свердловское УФАС квалифицировало пугающим термином "картель". Конечно, запрещенными товарами уральцы не торговали, однако цепочка производства и продажи иммуноглобулина была выстроена по всем правилам монополистического объединения. Арбитражный суд, в который организации обратились "за справедливостью", подтвердил выводы антимонопольщиков и оштрафовал фармацевтов.

Как установили эксперты, ГБУЗ "Областная станция переливания крови" - один из трех российских поставщиков иммуноглобулина. Однако если два других производителя (ГБУЗ "Челябинская областная станция переливания крови" и московское НПО "Микроген") в совокупности занимали лишь 3,27 процента рынка, то на долю свердловского госучреждения в 2017 году приходилось соответственно 96,73 процента.

Практически весь произведенный иммуноглобулин бюджетное учреждение продавало компании "Альфа Фарм", да еще и с 30-процентной скидкой. С 2015 года станция переливания крови поставила оптовику препараты (иммуноглобулин и альбумин) на сумму 464 миллиона рублей. Скидка составила около 172 миллионов. При этом в конкурсах на госзакупки фигурировала именно фирма, а не производитель, который отказался от самостоятельного участия в торгах.

Свердловское УФАС России в апреле 2019 года признало факт нарушения партнерами закона о защите конкуренции: оно выразилось "в заключении ограничивающего конкуренцию устного соглашения, исполнение которого привело к созданию хозяйствующим субъектам-конкурентам общества "Альфа Фарм" препятствий доступа на рынок иммуноглобулина против клещевого энцефалита". Компанию-оптовика обязали перечислить в федеральный бюджет доход, полученный в результате нарушения антимонопольного законодательства (ту самую скидку), а госучреждению назначили штраф в размере 4852 тысяч рублей.

Наказанные организации обратились с жалобой на УФАС в арбитраж. Однако суд пришел к выводу, что все факты установлены и подтверждены. Правда, Арбитражный суд снизил-таки штрафные санкции к станции переливания крови вдвое - до 2,4 миллиона рублей.