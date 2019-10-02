Как известно, единый налог на вмененный доход (ЕНВД) скоро прекратит существование. Напомним, он был введен временно в 2003 году, хорошо себя показал, и в июле 2016-го его действие продлили - до января 2021-го. И если часть предпринимателей, работающих на "вмененке", еще успеет подготовиться к переменам, то другим придется поторопиться: те, чьи товары теперь подлежат обязательной маркировке, не смогут платить ЕНВД уже с января 2020 года. Вопросом, как работать дальше, сегодня задаются те, кто торгует мехами, одеждой и обувью, лекарствами.

- Представители Финансового университета при правительстве зафиксировали сокращение на 21 процент числа желающих открыть новый бизнес по сравнению с прошлым годом. В числе причин снижения интереса к предпринимательской деятельности опрошенные в первую очередь называют увеличение налоговой нагрузки, - отмечает председатель комиссии по бухучету, аудиту, налогам и правовой защите Уральской торгово-промышленной палаты Ирина Мамина.

Вариантов сэкономить на налогах в будущем у бизнесменов немного: ИП могут перейти на патентную систему, однако планка здесь существенно ниже - например, численность персонала не может превышать 15 человек (на ЕНВД - до ста). А вот ООО не вправе выбрать и этот способ - им остается только "упрощенка" и основная система налогообложения. Поэтому, считают эксперты, налоговая нагрузка на малый бизнес неизбежно увеличится.

- А ведь у нас есть еще один участник рынка, который, может быть, не сразу, но тоже почувствует на своем кошельке последствия отмены ЕНВД, - потребитель. Ведь издержки не могут быть объективно замещены за счет маржи, она не резиновая. И если кто-нибудь думает, что легко перейти на шестипроцентную "упрощенку", нужно сначала понять, есть ли у этих видов предпринимательства вообще шесть процентов маржи. Как выяснилось, для малого бизнеса в глубинке это вообще редкий случай, - высказывает опасения уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.

На начало 2019 года в Свердловской области насчитывалось более 200 тысяч субъектов предпринимательства, 57 тысяч из них используют ЕНВД - более четверти общего числа. Кроме того, единый налог является важнейшей доходной статьей местных бюджетов, то есть его отмена может опустошить муниципальную казну. Для сравнения: в Свердловской области поступления от ЕНВД за 2018 год составили более двух миллиардов рублей, а от патентной системы - около 300 миллионов.

К тому же, считает Елена Артюх, опасен и сам по себе подход "все и сразу": только недавно бизнес не без проблем справился с задачей установки онлайн-касс, как на него навалились обязательная маркировка и отмена удобного режима налогообложения. Экстренные перемены в первое время обязательно повлекут за собой ошибки, а значит, и штрафы.

Свердловский бизнес-омбудсмен считает лучшим решением проблемы - не спешить с отменой ЕНВД, а продлить его действие до 2024 года. За это время, скорее всего, удастся довести до ума патентную систему, которая пока довольно "сырая", и переход не повлечет существенных потерь для бизнеса.

Кстати

Сейчас в России тестируют новый налог на самозанятых граждан, который отчасти решит проблемы микропредприятий (его могут платить предприниматели, не использующие наемный труд). Хотя Свердловская область в число регионов, где проводится эксперимент, не входит, некоторые уральские бизнесмены зарегистрировались в Калужской области, Татарстане и Москве и опробовали новую систему.