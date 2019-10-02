Новости

Канадский эксперт объяснил, во что выльется торговая война США и Китая 20:19
В России отозвали из обращения препарат от язвы желудка 19:59
США получили "зеленый свет" на торговую войну с ЕС 19:57
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам 19:43
В руководстве футбольного клуба "Спартак" произошли изменения 19:23
Матвиенко прокомментировала подписание Киевом "формулы Штайнмайера" 19:22
Гай Ричи вернулся к корням: вышел трейлер фильма "Джентльмены" 19:20
Пилоту SSJ-100, потерпевшего катастрофу в Шереметьево, предъявили обвинение 19:18
Матвиенко считает предвзятой дискуссию в ПАСЕ по митингам в Москве 19:13
Путин в конце октября проведет Госсовет по здравоохранению 19:10
Диетолог назвала самое вредное мясо 19:03
Renault переведет российские Logan на газ 19:00
Путин указал американскому журналисту на искажение смысла своих слов 18:56
МВД предложило запретить публикацию в Сети инструкций по созданию оружия 18:50
Появилось новое видео ареста звезды "Счастливы вместе" с наркотиками 18:45
Саратовских экс-полицейских обвинили в убийстве мужчины на кладбище 18:41
Исследование: йога помогает защититься от деменции 18:39
В Петербурге появился первый в стране памятник основателю Уругвая 18:26
"Твин Пикс" вернется в 2020-м. Имеются улики и показания свидетелей 18:20
Кроссоверный бум не думает утихать в России 18:00
Лавров: Ни США, ни Иран не хотят войны 17:59
Археологи впервые нашли древний хирургический инструмент на Дону 17:49
В Истре показали картины, конфискованные у бывшей жены экс-министра 17:48
Памфилова просит партии договориться о дате дня голосования 17:47
В Ростове пациентке помогли избавиться от сахарного диабета 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
02.10.2019 19:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дожить до патента

Бизнес опасается последствий отмены ЕНВД
Текст: Мария Лисина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 222(7980)
Как известно, единый налог на вмененный доход (ЕНВД) скоро прекратит существование. Напомним, он был введен временно в 2003 году, хорошо себя показал, и в июле 2016-го его действие продлили - до января 2021-го. И если часть предпринимателей, работающих на "вмененке", еще успеет подготовиться к переменам, то другим придется поторопиться: те, чьи товары теперь подлежат обязательной маркировке, не смогут платить ЕНВД уже с января 2020 года. Вопросом, как работать дальше, сегодня задаются те, кто торгует мехами, одеждой и обувью, лекарствами.

- Представители Финансового университета при правительстве зафиксировали сокращение на 21 процент числа желающих открыть новый бизнес по сравнению с прошлым годом. В числе причин снижения интереса к предпринимательской деятельности опрошенные в первую очередь называют увеличение налоговой нагрузки, - отмечает председатель комиссии по бухучету, аудиту, налогам и правовой защите Уральской торгово-промышленной палаты Ирина Мамина.

Вариантов сэкономить на налогах в будущем у бизнесменов немного: ИП могут перейти на патентную систему, однако планка здесь существенно ниже - например, численность персонала не может превышать 15 человек (на ЕНВД - до ста). А вот ООО не вправе выбрать и этот способ - им остается только "упрощенка" и основная система налогообложения. Поэтому, считают эксперты, налоговая нагрузка на малый бизнес неизбежно увеличится.

Фото: Сергей Савостьянов/ РГ
Как изменится налогообложение богатых россиян

- А ведь у нас есть еще один участник рынка, который, может быть, не сразу, но тоже почувствует на своем кошельке последствия отмены ЕНВД, - потребитель. Ведь издержки не могут быть объективно замещены за счет маржи, она не резиновая. И если кто-нибудь думает, что легко перейти на шестипроцентную "упрощенку", нужно сначала понять, есть ли у этих видов предпринимательства вообще шесть процентов маржи. Как выяснилось, для малого бизнеса в глубинке это вообще редкий случай, - высказывает опасения уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.

На начало 2019 года в Свердловской области насчитывалось более 200 тысяч субъектов предпринимательства, 57 тысяч из них используют ЕНВД - более четверти общего числа. Кроме того, единый налог является важнейшей доходной статьей местных бюджетов, то есть его отмена может опустошить муниципальную казну. Для сравнения: в Свердловской области поступления от ЕНВД за 2018 год составили более двух миллиардов рублей, а от патентной системы - около 300 миллионов.

К тому же, считает Елена Артюх, опасен и сам по себе подход "все и сразу": только недавно бизнес не без проблем справился с задачей установки онлайн-касс, как на него навалились обязательная маркировка и отмена удобного режима налогообложения. Экстренные перемены в первое время обязательно повлекут за собой ошибки, а значит, и штрафы.

Свердловский бизнес-омбудсмен считает лучшим решением проблемы - не спешить с отменой ЕНВД, а продлить его действие до 2024 года. За это время, скорее всего, удастся довести до ума патентную систему, которая пока довольно "сырая", и переход не повлечет существенных потерь для бизнеса.

Кстати

Сейчас в России тестируют новый налог на самозанятых граждан, который отчасти решит проблемы микропредприятий (его могут платить предприниматели, не использующие наемный труд). Хотя Свердловская область в число регионов, где проводится эксперимент, не входит, некоторые уральские бизнесмены зарегистрировались в Калужской области, Татарстане и Москве и опробовали новую систему.

Экономика Бизнес Малый бизнес Экономика Финансы Налоги Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Налоговые вычеты
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК предъявил обвинение командиру самолёта, сгоревшего в Шереметьево
Лавров: Реакция Киева на подписание "формулы Штайнмайера" настораживает
В Госдуме оценили голландскую идею изучить роль Украины в деле MH17
В ГИБДД разъяснили, кого не следует штрафовать в непогоду
В Японском море пограничники обстреляли шхуну браконьеров из КНДР