Челябинское промышленное предприятие - электродный завод - на днях объявило о закрытии. Почти 400 человек в ближайшее время потеряют или сменят работу. Остановка производства произошла 1 октября. На предприятии сообщили, что решение об этом было принято из-за убыточности предприятия.

- В течение года стоимость анодов снизилась более чем на 30 процентов, сделав предприятие убыточным, а дальнейшее производство - нерентабельным, - сообщили в пресс-службе завода.

В первую очередь производители связывают отрицательную динамику с падением спроса на изделия. Вытесняют отечественного производителя с рынка конкуренты из Китая, где закупочная цена на изделия, использующиеся в металлургической отрасли, гораздо ниже.

Сейчас инфраструктура передана другому предприятию группы, в которую входит электродный завод. Туда же предложено перейти и 140 сотрудникам, остальные смогут перевестись на аналогичные заводы группы в других регионах. Также у работников есть шанс пройти переобучение и получить новую профессию за счет бывшего работодателя.

Кстати

По прогнозам, до конца года на Южном Урале будет уволено 2,5 тысячи работников. О возможности сокращения 12,6 тысячи производственников в РФ сообщил и Росстат. Эксперты связывают тенденцию с модернизацией производства: рабочие руки оказываются лишними.