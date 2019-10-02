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02.10.2019 10:05
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Екатеринбурге открылся юбилейный фестиваль документального кино "Россия"

Текст: Марина Порошина
Его история начиналась в перестройку: на первом фестивале в октябре 1988 года семьдесят документальных картин состязались за призы с говорящими названиями: "За мужество смеяться над силами торможения времен перестройки и гласности" и "За непримиримость в отстаивании идей перестройки". А зрители, восхищенные "мужеством и непримиримостью" кинодокументалистов, штурмовали кинозалы так яростно, что приходилось вызывать наряды милиции.
Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля "Россия" Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля "Россия"
Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля "Россия"

За тридцать прошедших лет лишь однажды фестиваль был проведен в Воронеже, где благополучно провалился ("Проворонежили!" - ехидничали журналисты), и с тех пор Свердловск, а потом Екатеринбург стал местом его постоянной прописки. А сам кинофорум за эти годы превратился в бренд столицы Среднего Урала, встав в один ряд с Московским международным кинофестивалем и "Кинотавром". Но именно "Россия" позволяет получить самое полное представление о всех аспектах текущего процесса в российском документальном кино.

На тридцатом юбилейном фестивале кое-что было впервые: впервые его участников приветствовал президент России Владимир Путин, чье письмо зачитал на церемонии открытия директор фестиваля Георгий Негашев:

- У вашего фестиваля большая и славная история. На протяжении многих лет он выполняет важную творческую, воспитательную, просветительскую миссию - знакомит зрителей с качественным серьезным кино, основанном на подлинных исторических фактах и событиях. Уверен, что и нынешний фестиваль представит на суд жюри яркие интересные работы как признанных мастеров, так и тех, кто только начинает свой путь в искусстве.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Впервые жюри возглавляет столь известный писатель и председатель Общественного Совета Министерства культуры Российской Федерации Юрий Поляков, а в составе жюри работает человек, столь далекий от кинематографа - космонавт, наш земляк Сергей Прокопьев.

Но традиционных, повторяемых из года в год моментов, разумеется, гораздо больше. И один из самых красивых и трогательных завершал торжественную церемонию открытия: дружным хором провозгласив начало работы, зрители из рук в руки начали передавать с последних рядов на сцену главные награды фестиваля - статуэтки "Муза кино на колесе истории". По замыслу организаторов, таким образом каждый может не только прикоснуться к статуэтке (и даже сфотографироваться с музой), но и почувствовать единство зрителей, режиссеров и жюри, единство кино и реальности.

Надо заметить, что вопрос о единстве в день открытия затрагивался неоднократно. Очевидно, тридцать лет - это возраст мудрости, когда уже с полным правом можно обобщать и теоретизировать.

- Мы стремимся сохранить единое кинематографическое пространство, так как у нас общие корни - ВГИК и Высшие режиссерские куры, - подчеркнул Георгий Негашев, представляя картины участников из других стран постсоветского пространства.

- На создателях документальных фильмов лежит особая ответственность, в том числе гражданская, ведь по сути они своими фильмами создают кинолетопись нашего времени, по которой будущие поколения будут изучать историю, - сказал председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, обращаясь к участникам фестиваля. - Неигровые картины имеют огромное значение не только в просвещении и образовании человека, но и в просвещении и образовании нации в целом.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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С такими напутствиями, не откладывая дела в долгий ящик, при битком набитом зале (еще одна давняя традиция "России"), приступили к просмотру конкурсной программы.

Для съемочной группы режиссера Алексея Федорченко показ картины "Кино эпохи перемен" стал премьерным. Снятый в Екатеринбурге, на "Студии 29 февраля", он рассказывает о том, как жила Свердловская киностудия в девяностые и нулевые. Как сопротивлялась сперва перестройке, а потом дикому рынку и выжила - единственная в российской провинции. С юмором и без надрыва, Федорченко и его коллеги, работавшие в те годы на студии, рассказывают о страшных реалиях девяностых: бандитских наездах, рейдерских захватах, полном пренебрежении властей, войне с коммунальными службами, когда на отключенной от отопления и водоснабжения киностудии люди продолжали снимать кино, годами(!) не получая зарплаты. Герои картины вместе со съемочной группой бродят по полупустому торговому центру, оккупировавшему сегодня старое "намоленное" здание киностудии, и на фоне бесконечных рядов дешевых шмоток вспоминают: тут были монтажные, тут кабинеты, тут съемочный павильон… Блестяще-комедийное по форме и  совершенно трагическое по смыслу повествование зрители, спрятав мокрые носовые платки, встретили долгой овацией.

В фойе многие подходили к Георгию Негашеву (бывшему в девяностые директором студии), жали руку, добавляя - а мы и не знали, что ты того… герой.

Но борьба за приз зрительских симпатий (еще одна традиция "России") еще впереди. Кроме нескольких площадок Екатеринбурга, фестивальные показы пройдут в Нижнем Тагиле, Новоуральске, Невьянске, Верхней Пышме, Полевском. Вход - традиционно и независимо от текущего экономического уклада в стране - бесплатный.

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