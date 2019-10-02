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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Югре началось общественное обсуждение герба округа

Текст: Елена Панова

На портале "Открытый регион - Югра" дан старт общественному обсуждению эскиза главного геральдического символа региона - герба. Об этом "РГ" сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

Фото: iStock/Art24hr Фото: iStock/Art24hr
Фото: iStock/Art24hr

Жителям округа предлагается принять участие в голосовании и выбрать один из эскизов. Авторская группа, которой руководит главный редактор сетевого издания "Геральдика.ру", автор нескольких десятков гербов муниципальных образований в разных регионах России Юрий Росич, разработала четыре варианта герба Югры.

В предложенных вариантах учтены геральдические требования к главному символу региона, экспертные замечания Геральдического совета при президенте России и мнения жителей, высказанные на общественных слушаниях раньше.

По словам авторов, они устранили все нарушения геральдических правил, на которые указывали эксперты в отношении действующего символа региона. При этом сохраняют историческую преемственность в изображении стилизованного символа "Кат ухуп вой" - двуглавой птицы. Проект герба дополнен короной в виде княжеской шапки, соответствующей статусу Югры как субъекта России. Кроме того, он имеет изображение девизной ленты с надписью "Делами великая". Это слова из гимна Югры.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Жители Югры выберут герб региона. Предложено четыре варианта

Напомним, что разработка герба была начата после того, как Геральдический совет при президенте России вынес заключение, что существующий символ региона составлен с нарушением геральдических правил и имеет элементы, не соответствующие традиционной геральдической значимости и не отвечающие статусу и достоинству Югры. В дальнейшем были разработаны новые эскизы, проведены широкие общественные слушания с привлечением научного сообщества, коренных малочисленных народов Севера, творческой интеллигенции, историков, краеведов, специалистов по территориальному брендингу и геральдике.

С этой целью с 27 сентября по 11 октября во всех муниципалитетах Югры проходят общественные обсуждения эскиза герба. Их участники - представители общественных советов муниципальных образований, общественных организаций, коренных малочисленных народов Севера, почетные жители и активные граждане. Голосование продлится до 13 октября 2019 года.

Итоговое обсуждение состоится 15 октября. Оно пройдет в режиме видео-конференц-связи с подключением всех муниципальных образований Югры.

Отметим, внесение официального символа в Государственный геральдический регистр России осуществляется Геральдическим советом при президенте на основании проведенной им геральдической экспертизы представленных материалов. Сейчас Югра - единственный субъект Уральского федерального округа, не имеющий официально подтвержденного герба.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера
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