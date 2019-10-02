В Югре началось общественное обсуждение герба округа

На портале "Открытый регион - Югра" дан старт общественному обсуждению эскиза главного геральдического символа региона - герба. Об этом "РГ" сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

Жителям округа предлагается принять участие в голосовании и выбрать один из эскизов. Авторская группа, которой руководит главный редактор сетевого издания "Геральдика.ру", автор нескольких десятков гербов муниципальных образований в разных регионах России Юрий Росич, разработала четыре варианта герба Югры.

В предложенных вариантах учтены геральдические требования к главному символу региона, экспертные замечания Геральдического совета при президенте России и мнения жителей, высказанные на общественных слушаниях раньше.

По словам авторов, они устранили все нарушения геральдических правил, на которые указывали эксперты в отношении действующего символа региона. При этом сохраняют историческую преемственность в изображении стилизованного символа "Кат ухуп вой" - двуглавой птицы. Проект герба дополнен короной в виде княжеской шапки, соответствующей статусу Югры как субъекта России. Кроме того, он имеет изображение девизной ленты с надписью "Делами великая". Это слова из гимна Югры.

Напомним, что разработка герба была начата после того, как Геральдический совет при президенте России вынес заключение, что существующий символ региона составлен с нарушением геральдических правил и имеет элементы, не соответствующие традиционной геральдической значимости и не отвечающие статусу и достоинству Югры. В дальнейшем были разработаны новые эскизы, проведены широкие общественные слушания с привлечением научного сообщества, коренных малочисленных народов Севера, творческой интеллигенции, историков, краеведов, специалистов по территориальному брендингу и геральдике.

С этой целью с 27 сентября по 11 октября во всех муниципалитетах Югры проходят общественные обсуждения эскиза герба. Их участники - представители общественных советов муниципальных образований, общественных организаций, коренных малочисленных народов Севера, почетные жители и активные граждане. Голосование продлится до 13 октября 2019 года.

Итоговое обсуждение состоится 15 октября. Оно пройдет в режиме видео-конференц-связи с подключением всех муниципальных образований Югры.

Отметим, внесение официального символа в Государственный геральдический регистр России осуществляется Геральдическим советом при президенте на основании проведенной им геральдической экспертизы представленных материалов. Сейчас Югра - единственный субъект Уральского федерального округа, не имеющий официально подтвержденного герба.