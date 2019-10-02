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02.10.2019 05:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Что у мэра на обед

В Сургуте чиновники стали питаться как школьники
Текст: Елена Мационг (ХМАО - Югра)
Российская газета - Неделя № 221(7979)
Идет уже второй месяц эксперимента. С первого сентября вся мэрия Сургута в полном составе питается теми же самыми обедами и завтраками, что и дети в школах. Блюда и для чиновников, и для учеников готовит один комбинат школьного питания.
Мэр Сургута Вадим Шувалов считает, что разовые рейды в школы для контроля питания - не выход. Фото: Александр Оверчук Мэр Сургута Вадим Шувалов считает, что разовые рейды в школы для контроля питания - не выход. Фото: Александр Оверчук
Мэр Сургута Вадим Шувалов считает, что разовые рейды в школы для контроля питания - не выход. Фото: Александр Оверчук

Акция не разовая - с комбинатом уже заключен долговременный контракт, от услуг своего хозяйственного управления, обслуживавшего чиновников раньше, мэрия отказалась.

Интерес "Российской газеты" к сургутскому опыту продиктован, конечно, не стремлением узнать, не голодают ли теперь чиновники. Результат этой практики интересен на фоне обсуждаемого сейчас в стране законопроекта о здоровом питании. Его составной частью станет и организация школьных обедов и завтраков.

Для кого пюрешка с котлеткой

Фото: iStock
Кому доверяют педагоги

Отвечая на вопрос, зачем чиновники, здоровые дядьки и тетки, задумали питаться по одному меню и теми же самыми продуктами, что и дети, мэр Сургута Вадим Шувалов заметил: во-первых, так проще контролировать, что дают каждый день детям. "А это их здоровье и успеваемость", во-вторых, таким образом администрация еще и экономит по семь миллионов рублей в год.

И все же главным образом этот эксперимент заставляет быть "в тонусе" работников комбината школьного питания. Ведь ту же самую "пюрешку с котлеткой", приготовленную ими для детей, может отведать и мэр города. И чуть что не так, греха не оберешься, а значит, и горели потом выгодные контракты.

Доходило до скандалов

Тем более что еще в прошлом учебном году родительские форумы в Сургуте пестрели негативными отзывами на питание в школах. Как говорит член общественного движения "Большая семья" Сургута Юлия Каравдина, особенно большой скандал разразился после того, как в одной из школ города детей кормили детей прямо с подносов. Не вываливали, конечно, первое и второе, борщ и котлеты вместе, - это был некий вариант бутербродного питания, детям давали котлеты с хлебом. Дело в том, что в школьной столовой тогда сломалась посудомоечная машина. Шум был на всю Россию, в дело вмешался Роспотребнадзор. И мэр Сургута вынужден был извиняться публично.

После этого случая родители стали выкладывать в соцсетях фото блюд, которые давали детям в школе, если замечали что-то неладное. В результате, чтобы было меньше кривотолков, школы стали сами действовать на опережение и каждый день выкладывать фото всех блюд, которые входят в меню. Эта практика вскоре превратилась в обязательную и действует по сей день. Причем рядом со снимком наглядно указано, для какой категории детей это меню, - для младшеклассников или старшеклассников, для льготников или питающихся на дотации. Любой родитель может зайти на сайт своей школы, кликнуть раздел "питание" и посмотреть, что приготовили сегодня повара.

Любой родитель может зайти на сайт школы и посмотреть, что сегодня приготовили повара.

При этом школьному комбинату предписано, чтобы блюда в меню не повторялись в течение двух недель. И пока, по крайней мере за месяц с начала этого года, как отмечают родители из "Большой семьи", негативных откликов отмечено не было.

В мэрии пока тоже довольны

Фото: AP Photo
Горячее питание в начальной школе станет обязательным по всей России

Судя по опыту первого месяца, и чиновники в мэрии пока тоже всем довольны. Никто в ближайшие кафе и рестораны специально столоваться не ходит. Конечно, объем порции "здоровые дядьки" чиновники могут увеличить. Все-таки объем пищи для ребенка и взрослого и должен быть разным, но блюда приготовлены из одних продуктов. Вот что рассказал о результатах нововведения глава Сургута Вадим Шувалов.

- Я считаю, что мы поступили правильно, пока нас все устраивает. Все вкусно, питательно. Разовые рейды в школы, чтобы контролировать питание детей, - это не выход. Теперь мы не только знаем, но и можем каждый день лично попробовать, а что дали школьникам на обед. Сейчас внимательно следим за тем, как идет эксперимент.

Как отмечают в мэрии, учебный год только начался, поэтому, если чиновники заметят, что надо подкорректировать меню, или заметят, что страдает качество продуктов, оперативно повлияют на комбинат питания школьников. При этом на отдельные скептические отклики чиновники парируют, мол, ведь и "наши дети учатся в школах и нам тоже не безразлично, чем их кормят".

Кстати

44 рубля на человека

В Сургуте организовано стопроцентное горячее питание для всех детей в школах. Из расчета 44 рубля на человека оплата идет из бюджетных источников. Сверх этой суммы за обед могут доплатить родители. Для младших классов это 69 рублей, для всех остальных учеников - 90.

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