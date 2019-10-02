В Курганской области приняли закон о переходе с 1 января 2020 года на новую систему налогообложения имущества физлиц. С этой даты налог на недвижимость будет исчисляться исходя из кадастровой, а не инвентаризационной стоимости, как раньше.

По данным Росреестра, перечень видов объектов недвижимости в последние годы увеличился. Помимо квартир, домов, комнат, гаражей в нем появились машино-места, садовые домики, недострои, единый недвижимый комплекс (ЕНК), куда входит несколько построек, объединенных в одну систему. При этом более 89 тысяч объектов недвижимости, зарегистрированных с 2013 года, не облагались налогом из-за отсутствия инвентаризационной стоимости. С 2020-го все они подпадут под налогообложение.

Отметим, на новый порядок налогообложения с 2015 года уже перешли 80 регионов страны, остальным субъектам РФ также необходимо сделать это до конца 2019 года. Тем не менее в Зауралье к изменениям отнеслись настороженно: люди волнуются, не будет ли налог слишком высоким? По замыслу федеральных властей, кадастровая стоимость недвижимости не должна превышать рыночную. Но на практике на местах случается всякое: в Зауралье еще помнят печальный опыт определения кадастровой стоимости недвижимости и земельных участков для бизнеса. Независимые оценщики тогда ударно поработали - так, что предприниматели массово стали оспаривать результаты их оценки, многим удалось снизить ее в три, а то и в четыре раза (об этом "РГ" писала 22 августа 2013 года в статье "Не по рынку кадастр"). Никто не хочет, чтобы история повторилась с жилой недвижимостью.

Специалисты утверждают: этого не произойдет, ведь ситуация в корне изменилась. Во-первых, кадастровую оценку по единой для всех субъектов РФ методике теперь будет проводить государственная структура. В Курганской области это ГБУ "Государственный центр кадастровой оценки и учета недвижимости". Во-вторых, существенного повышения налога на квартиры не предвидится, а кое у кого он может даже снизиться.

- Если исходить из инвентаризационной стоимости, то максимальная ставка налога составляет два процента, а если из кадастровой - 0,3, то есть почти в семь раз меньше, - поясняет врио заместителя губернатора - начальник финуправления Константин Ермаков. - Кроме того, будет трехлетний переходный период. В первый год разница между суммой налога, исчисленной по старому и новому порядку, не может превышать 20 процентов, во второй - 40, в третий - 60. Также предусмотрены налоговые вычеты. Площадь 10 квадратных метров для комнат, 20 - для квартир и 50 - в частном доме налогом облагаться не будут. Льготы тоже сохранены, например, для пенсионеров за один объект.

Несколько лет назад предприниматели массово стали оспаривать результаты оценки земли. Многим удалось снизить ее в три, а то и в четыре раза

Пока трудно сказать, насколько конкретно вырастут платежи. Налог на имущество физлиц идет в местный бюджет, поэтому ставки устанавливают органы местного самоуправления. Они должны это сделать до конца нынешнего года. Председатель облдумы Дмитрий Фролов признался: муниципалитетам порекомендовали до предельного уровня все-таки не повышать. А депутатам - держать руку на пульсе, чтобы на местах не перегибали палку в стремлении пополнить казну. Кстати, бюджет региона в переходный период ничего не выиграет, даже понесет убытки: выпадающие доходы в 2020-2021 годах ожидаются в сумме около 60 миллионов рублей.

Первые квитанции с новой суммой налога за 2020 год плательщики получат во второй половине 2021-го. Сейчас специалисты собирают и обрабатывают информацию, необходимую для определения кадастровой стоимости. Предварительные данные центр кадастровой оценки передаст в Росреестр, чтобы там проверили правильность использования методики. Затем информация будет размещена на официальных сайтах, где владельцы недвижимости смогут с ней ознакомиться и в случае несогласия в течение 50 дней внести замечания. На этом этапе оценку сравнительно легко исправить, а вот после окончательного утверждения результатов оспорить ее можно будет только в суде или специальной комиссии Росреестра.

Правда, такого развития событий в правительстве области не желают, потому что от точности определения кадастровой стоимости напрямую зависит прогноз бюджетных доходов. Если оценка проведена некорректно, цифры реальных доходов могут существенно отличаться от плановых, как и произошло в случае с бизнесом.

А как у соседей?

В Свердловской области также готовятся к переходу на новую систему расчета налога на недвижимость со следующего года. Соответствующий региональный закон здесь приняли в марте 2019-го. Ознакомиться с результатами кадастровой оценки и выразить несогласие с ней жители могли до 1 августа. Сейчас эти цифры на стадии утверждения в министерстве по управлению госимуществом Свердловской области.

В остальных регионах УрФО переход на налогообложение от кадастровой стоимости произошел раньше: Югра и Ямал сделали это одними из первых - с 1 января 2015 года, Тюменская область - с 2018-го. В Челябинской области последнюю кадастровую оценку жилья, загородных дач, социальной инфраструктуры и коммерческой недвижимости провели в 2016 году. Причем с таким прицелом, чтобы уже в 2017-м использовать ее для начисления налога на недвижимость. Однако проведенная частной санкт-петербургской компанией "АФК-Аудит" оценка вызвала много вопросов, и результаты были положены под сукно.

А вскоре правительство РФ ввело мораторий на изменение кадастровой стоимости объектов. Для начисления налога на имущество было предложено использовать предыдущую оценку, действовавшую на 1 января 2014 года. На Южном Урале пошли еще дальше и решили использовать наименьшую из двух имевшихся оценок, сделав выбор в пользу налогоплательщиков.

Возможно, это решение и помогло региону избежать треволнений, связанных с переходом на новую систему расчета налога. Однако без перегибов все-таки не обошлось. К примеру, после массовых жалоб садоводов пришлось пересчитать кадастровую стоимость 68 тысяч дачных домиков в Челябинске, Магнитогорске и Сосновском районе. У половины из них суммы действительно оказались завышены, потому что при оценке летние домики приравняли к объектам индивидуального жилищного строительства - капитальным строениям, пригодным для круглогодичного проживания.

Помимо этого по заявлениям южноуральцев с 2016 года пересмотрена стоимость более 500 объектов недвижимости. В 179 случаях оценку скорректировали, в остальных оставили без изменений.

Аналогичная ситуация сложилась в этом году при расчете кадастровой стоимости 236 тысяч земельных участков. Ее по новой методике Минэкономразвития РФ провела уполномоченная государственная организация, в результате средняя цена участков для размещения промышленного производства выросла в регионе на 80 процентов, для сельхозпроизводства - на 68, а в отдельных случаях цены взлетели в несколько раз. Для досудебного разрешения споров в минимущества региона решено создать комиссию, которая будет работать до 1 декабря - официального срока утверждения новой стоимости земель.