Регионам дополнительно выделят 663 млн руб. на лекарства для льготников

Правительство выделяет дополнительные 663 миллиона рублей для закупки лекарств для льготников.

"Мы направляем средства регионам на дополнительную закупку лекарств и медицинских изделий для льготников, а также для лечебного питания для детей, у которых есть ограничения по здоровью", - сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.

Количество граждан, получающих такую социальную помощь, в последние месяцы выросло на 110 тысяч человек, пояснил председатель правительства необходимость принимаемого решения.