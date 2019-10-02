В мире
02.10.2019 16:46
Текст: Светлана Мазурова (sm2004@list.ru)
Союз. Беларусь-Россия - № 36(904)

Кино должно быть достойным

Режиссер Владимир Грамматиков - о Колобке, богатырях и белорусском кинематографе
Кино нашего детства - фильмы "Усатый нянь", "Шла собака по роялю", "Мио, мой Мио"... С 2010 года их автор - режиссер Владимир Грамматиков - креативный продюсер компании Disney в России, выпустившей, в частности, фильм "Последний богатырь" по мотивам русских сказок. О том, как снимается продолжение этой картины, а также о своих съемках на "Беларусьфильме" режиссер рассказал "СОЮЗу" в Иркутске, где был председателем жюри на Байкальском международном кинофестивале "Человек и природа" имени В.Г. Распутина.
Владимир Грамматиков: в Беларуси я снимал картину по сценарию Данелия. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС Владимир Грамматиков: в Беларуси я снимал картину по сценарию Данелия. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Владимир Грамматиков: в Беларуси я снимал картину по сценарию Данелия. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

На волне успеха фильма "Последний богатырь" решили сделать его продолжение?

Владимир Грамматиков: Результаты окрылили. Но продолжение всегда делать трудно. Как не разочаровать зрителей, не обмануть их ожиданий? Провели исследования: какой персонаж популярен у зрителей и в каком возрасте? У ребят, у родителей. Результаты обсуждали со сценаристами. Какие линии укрупнять, какие убирать и как строить сюжет. И пришли к тому, что нужно рискнуть и сразу снять вторую и третью части, чтобы съемочная группа ощущала как единое целое эти 110 смен. Был собран большой бюджет. Забег мощный, настоящий марафон. Мы уже на половине пути.

Фото: Московский театр Олега Табакова.
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Художник Григорий Пушкин создал потрясающие декорации сказочного деревянного города под Москвой, в Химках. Сейчас будет экспедиция в Сочи. А в это время будут строить четыре павильона в Москве.

Что-то необычное увидим?

Владимир Грамматиков: Решили добавить героев. Остаются Иван, Василиса, Варвара, Водяной, Кощей, Баба-яга, Смешная избушка. Будут Избун и маленькие избушата, а главное - появится новый смешной персонаж Колобок, он очерствел душой и телом, но всегда говорит правду. Его сыграет замечательный актер (кто - не скажу пока). Теперь в нашей сказке появится зима. В декабре группа поедет в Пермский край, там нашли сказочной красоты скалы. До Нового года завершим съемочный период. Следующий год будем готовить фильм, и 24 декабря 2020 года думаем устроить премьеру. А через год - премьера третьей части. Режиссер тот же - Дмитрий Дьяченко и композитор Джордж Каллис, оператор Павел Капинос. Шесть сценаристов - во главе с Виталием Шляппо - не стали менять, они умеют веселить, делать кино смешно и достойно.

Еще один успешный проект компании Disney - альманах "Счастье - это...". В поддержку молодых кинематографистов России. Продолжение будет?

Владимир Грамматиков: Прокат был хороший. Вторую часть показали в 174 городах, альманах бесплатно посмотрели 250 тысяч зрителей и два миллиона - на "Одноклассниках". Получили несколько призов на кинофестивалях. Эту историю бросать не хотим. Возможно, будет третья часть. Идея - что такое счастье в представлении поколения молодых.

Ваша роль - продюсер. А самому снимать хочется?

Владимир Грамматиков: Есть задумка, есть замечательная актриса, идет работа над сценарием. По жанру это будет драма. Гимн женщине, посвящаю маме, которую просто обожал. Но там меньше моих воспоминаний, больше - о времени.

Фото: istockphoto.com
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Вы 50 лет в кино. В Беларуси наверняка снимали?

Владимир Грамматиков: В 1998 году - "Привет от Чарли-трубача". Сценарий мне торжественно вручил Георгий Данелия (он написал его вместе со своим другом для своей жены, но что-то не сложилось). Мы долго думали, как снимать - бюджет был небольшой. В те годы было мощное производство на киностудии "Беларусьфильм", а цены значительно ниже.

Снимать Москву в Минске можно элементарно - похожая архитектура. И мы поехали и, надо сказать, были счастливы. Окунулись в кинематограф 60-х годов! Когда все друг друга любили, не было криков, сегодняшнего произвола, узурпации продюсеров. В таком очаровании, взаимном уважении и любви друг к другу и к кино снимали. Хороший объект нашли в новом коттеджном поселке под Минском. Все цеха минчан совершенно замечательно работали.

Я считаю, что в моем творчестве это последняя картина, которая создавалась через видение и понимание кинематографа, в который я пришел в 1970-е. Была серьезная подготовка к работе, и съемочный период длился больше трех месяцев, и можно было ждать, когда освободятся твой оператор и любимые артисты. Сейчас в кино смена поколений. Желаю своим белорусским коллегам, чтобы они вернули студии второе дыхание, и все пойдет у них!

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