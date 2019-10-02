Режиссер Владимир Грамматиков - о Колобке, богатырях и белорусском кинематографе

Кино нашего детства - фильмы "Усатый нянь", "Шла собака по роялю", "Мио, мой Мио"... С 2010 года их автор - режиссер Владимир Грамматиков - креативный продюсер компании Disney в России, выпустившей, в частности, фильм "Последний богатырь" по мотивам русских сказок. О том, как снимается продолжение этой картины, а также о своих съемках на "Беларусьфильме" режиссер рассказал "СОЮЗу" в Иркутске, где был председателем жюри на Байкальском международном кинофестивале "Человек и природа" имени В.Г. Распутина.

На волне успеха фильма "Последний богатырь" решили сделать его продолжение?

Владимир Грамматиков: Результаты окрылили. Но продолжение всегда делать трудно. Как не разочаровать зрителей, не обмануть их ожиданий? Провели исследования: какой персонаж популярен у зрителей и в каком возрасте? У ребят, у родителей. Результаты обсуждали со сценаристами. Какие линии укрупнять, какие убирать и как строить сюжет. И пришли к тому, что нужно рискнуть и сразу снять вторую и третью части, чтобы съемочная группа ощущала как единое целое эти 110 смен. Был собран большой бюджет. Забег мощный, настоящий марафон. Мы уже на половине пути.

Художник Григорий Пушкин создал потрясающие декорации сказочного деревянного города под Москвой, в Химках. Сейчас будет экспедиция в Сочи. А в это время будут строить четыре павильона в Москве.

Что-то необычное увидим?

Владимир Грамматиков: Решили добавить героев. Остаются Иван, Василиса, Варвара, Водяной, Кощей, Баба-яга, Смешная избушка. Будут Избун и маленькие избушата, а главное - появится новый смешной персонаж Колобок, он очерствел душой и телом, но всегда говорит правду. Его сыграет замечательный актер (кто - не скажу пока). Теперь в нашей сказке появится зима. В декабре группа поедет в Пермский край, там нашли сказочной красоты скалы. До Нового года завершим съемочный период. Следующий год будем готовить фильм, и 24 декабря 2020 года думаем устроить премьеру. А через год - премьера третьей части. Режиссер тот же - Дмитрий Дьяченко и композитор Джордж Каллис, оператор Павел Капинос. Шесть сценаристов - во главе с Виталием Шляппо - не стали менять, они умеют веселить, делать кино смешно и достойно.

Еще один успешный проект компании Disney - альманах "Счастье - это...". В поддержку молодых кинематографистов России. Продолжение будет?

Владимир Грамматиков: Прокат был хороший. Вторую часть показали в 174 городах, альманах бесплатно посмотрели 250 тысяч зрителей и два миллиона - на "Одноклассниках". Получили несколько призов на кинофестивалях. Эту историю бросать не хотим. Возможно, будет третья часть. Идея - что такое счастье в представлении поколения молодых.

Ваша роль - продюсер. А самому снимать хочется?

Владимир Грамматиков: Есть задумка, есть замечательная актриса, идет работа над сценарием. По жанру это будет драма. Гимн женщине, посвящаю маме, которую просто обожал. Но там меньше моих воспоминаний, больше - о времени.

Вы 50 лет в кино. В Беларуси наверняка снимали?

Владимир Грамматиков: В 1998 году - "Привет от Чарли-трубача". Сценарий мне торжественно вручил Георгий Данелия (он написал его вместе со своим другом для своей жены, но что-то не сложилось). Мы долго думали, как снимать - бюджет был небольшой. В те годы было мощное производство на киностудии "Беларусьфильм", а цены значительно ниже.

Снимать Москву в Минске можно элементарно - похожая архитектура. И мы поехали и, надо сказать, были счастливы. Окунулись в кинематограф 60-х годов! Когда все друг друга любили, не было криков, сегодняшнего произвола, узурпации продюсеров. В таком очаровании, взаимном уважении и любви друг к другу и к кино снимали. Хороший объект нашли в новом коттеджном поселке под Минском. Все цеха минчан совершенно замечательно работали.

Я считаю, что в моем творчестве это последняя картина, которая создавалась через видение и понимание кинематографа, в который я пришел в 1970-е. Была серьезная подготовка к работе, и съемочный период длился больше трех месяцев, и можно было ждать, когда освободятся твой оператор и любимые артисты. Сейчас в кино смена поколений. Желаю своим белорусским коллегам, чтобы они вернули студии второе дыхание, и все пойдет у них!