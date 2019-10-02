РФС наказал "КАМАЗ" за инцидент с болельщиками "Спартака"

Российский футбольный союз запретил "КАМАЗу" проводить матчи на домашнем стадионе после инцидента с болельщиками "Спартака", который произошел на матче 1/16 финала Кубка России. Клуб также оштрафован на 100 тысяч рублей.

На матче в Набережных Челнах сектор с болельщиками "Спартака" оказался заперт на ключ. В связи со случившимся комиссия РФС по сертификации стадионов решила приостановить действие сертификата арены. Об этом говорится на сайте РФС.

Таким образом, клуб не сможет принимать домашние матчи до тех пор, пока указанные недочеты не будут исправлены.

Кроме того, на заседании КДК РФС было принято решение оштрафовать "КАМАЗ" за "необеспечение безопасности" в матче Кубка России против "Спартака" на 100 тысяч рублей. А следующий домашний матч этого турнира футбольный клуб будет вынужден провести на нейтральном поле.

25 сентября футбольный клуб "Спартак" обыграл "КАМАЗ" со счетом 2:1 и вышел в 1/8 финала турнира. Болельщиков московской команды запустили на сектор, который был огражден железной сеткой, после чего заперли входы на трибуну. Однако это является нарушением требований безопасности, даже если они были согласованы футбольными клубами.