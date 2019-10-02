Россияне назвали три самых нужных иностранных языка

Россияне назвали три иностранных языка, которые обязательно нужно знать. Согласно данным ВЦИОМ, на первом месте оказался английский (93 процента опрошенных), на втором - китайский (48 процентов), на третьем месте - немецкий (32 процента). Четвертое и пятое места заняли французский и испанский языки.

Треть опрошенных россиян отметили, что знание иностранного языка нужно им для работы. При этом опрос показал, что лишь 5 процентов респондентов свободно владеют английским языком, 1 процент хорошо знает немецкий.

Большая часть знатоков - юноши и девушки до 24 лет. Есть еще одно любопытное наблюдение: 61 процент молодежи (условно это люди до 34 лет) используют иностранный язык для просмотра интернет-сайтов.

Готовы ли россияне сесть за парту и учить язык? Нет. Лишь каждый четвертый рассматривает такую возможность. Чаще всего иностранные языки люди изучают самостоятельно - таких примерно 25 процентов, в языковые школы обращались 19 процентов, 15 процентов учили язык на курсах в университете, 14 процентов занимались с репетитором. Самые неграмотные в языковом плане - люди после 45 лет.

Кстати

Чтобы хорошо выучить язык, надо заниматься хотя бы 4-5 часов в неделю. Тех трех часов, что есть сегодня в школах, катастрофически мало. Поэтому почти у всех школьников обычных, неязыковых школ есть репетиторы. А у экспертов много вопросов к школьным учебникам и методикам.