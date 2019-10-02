Российские телеканалы получили права на показ чемпионата мира-2022

Российские телекомпании ВГТРК, Первый канал и "Матч ТВ" получили права на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу в Катаре, а также других турниров под эгидой организации до 2022 года. Об этом сообщается в пресс-релизе Международной федерации футбола (ФИФА), который приводит РИА Новости.

Отмечается, что обладатели медиаправ смогут проводить трансляции матчей как на бесплатных, так и платных платформах. В ФИФА уверены, что после ошеломляющего успеха чемпионата мира в России, состоявшегося в прошлом году, подписание договора позволит российским болельщикам насладиться футболом мирового уровня.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.