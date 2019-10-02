Новости

В Дагестане стоматолога зарезали сувенирным кинжалом 21:44
Неизвестный застрелил человека в баварском Абенсберге 21:39
Адвокат Марина Кащенко - о создании новых судов 21:32
Скворцова рассказала, за что врачам будут доплачивать с 2020 года 20:57
Герасимов пообщался с председателем Комитета начальников штабов ВС США 20:54
Трамп: Надеюсь, больше не придется публиковать стенограммы переговоров 20:37
Канадский эксперт объяснил, во что выльется торговая война США и Китая 20:19
Обновленная Школа шахмат ФИДЕ открылась в Минске 20:15
В России отозвали из обращения препарат от язвы желудка 19:59
США получили "зеленый свет" на торговую войну с ЕС 19:57
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам 19:43
В руководстве футбольного клуба "Спартак" произошли изменения 19:23
Матвиенко прокомментировала подписание Киевом "формулы Штайнмайера" 19:22
Гай Ричи вернулся к корням: вышел трейлер фильма "Джентльмены" 19:20
Пилоту SSJ-100, потерпевшего катастрофу в Шереметьево, предъявили обвинение 19:18
Матвиенко считает предвзятой дискуссию в ПАСЕ по митингам в Москве 19:13
Путин в конце октября проведет Госсовет по здравоохранению 19:10
Диетолог назвала самое вредное мясо 19:03
Renault переведет российские Logan на газ 19:00
Путин указал американскому журналисту на искажение смысла своих слов 18:56
МВД предложило запретить публикацию в Сети инструкций по созданию оружия 18:50
Появилось новое видео ареста звезды "Счастливы вместе" с наркотиками 18:45
Саратовских экс-полицейских обвинили в убийстве мужчины на кладбище 18:41
Исследование: йога помогает защититься от деменции 18:39
В Петербурге появился первый в стране памятник основателю Уругвая 18:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
02.10.2019 21:00
Рубрика: Спорт

Канадцы не для битья

Мужская сборная России вновь выиграла на Кубке мира
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(7980)
В Японии продолжается Кубок мира по волейболу среди мужских команд.

В Нагано сборная России одержала вторую подряд победу на турнире, обыграв команду Канады в пяти партиях - 3:2 (23:25, 16:25, 25:17, 25:23, 15:10).

Российские волейболисты стартовали на Кубке мира с победы над иранцами

Поединок вышел для россиян довольно валидольным. Канадские волейболисты, которые всегда считались крепкими середнячками в мировом волейболе, неожиданно сумели взять две стартовые партии.

Тут главному тренеру сборной России Туомасу Саммелвуо пришлось провести серьезный разговор с командой. К счастью, наши ребята услышали своего наставника и смогли сначала сравнять счет, а затем довольно уверенно выиграть тай-брейк.

Самыми результативными у россиян стали Федор Воронков (19 очков), Ярослав Подлесных (16), Иван Яковлев (12) и Павел Круглов (12).

Фото: FIVB
Российские волейболистки стали бронзовыми призерами Кубка мира

Наставник россиян, комментируя итог поединка, отметил характер команды:

- Турнир довольно скоротечный, и решать возникающие проблемы приходится здесь и сейчас. Молодцы, что смогли изменить ход игры и добились победы. Будем вносить коррективы. Слабых команд здесь нет.

Следующий матч Россия проведет 4 октября против австралийцев.

Кроме россиян вторые победы на Кубке мира одержали команды Египта и Аргентина. В Нагано египетская сборная со счетом 3:1 по партиям одолела Иран, а Аргентина также в четырех сетах переиграла национальную команду Туниса.

Напомним, что Кубок мира будет проходить в трех японских городах Фукуоке, Нагано и Хиросиме и завершится 15 октября.

Спорт Волейбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК предъявил обвинение командиру самолета, сгоревшего в Шереметьево
Лавров: Реакция Киева на подписание "формулы Штайнмайера" настораживает
В Госдуме оценили голландскую идею изучить роль Украины в деле MH17
В ГИБДД разъяснили, кого не следует штрафовать в непогоду
В Японском море пограничники обстреляли шхуну браконьеров из КНДР