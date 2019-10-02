В Японии продолжается Кубок мира по волейболу среди мужских команд.

В Нагано сборная России одержала вторую подряд победу на турнире, обыграв команду Канады в пяти партиях - 3:2 (23:25, 16:25, 25:17, 25:23, 15:10).

Поединок вышел для россиян довольно валидольным. Канадские волейболисты, которые всегда считались крепкими середнячками в мировом волейболе, неожиданно сумели взять две стартовые партии.

Тут главному тренеру сборной России Туомасу Саммелвуо пришлось провести серьезный разговор с командой. К счастью, наши ребята услышали своего наставника и смогли сначала сравнять счет, а затем довольно уверенно выиграть тай-брейк.

Самыми результативными у россиян стали Федор Воронков (19 очков), Ярослав Подлесных (16), Иван Яковлев (12) и Павел Круглов (12).

Наставник россиян, комментируя итог поединка, отметил характер команды:

- Турнир довольно скоротечный, и решать возникающие проблемы приходится здесь и сейчас. Молодцы, что смогли изменить ход игры и добились победы. Будем вносить коррективы. Слабых команд здесь нет.

Следующий матч Россия проведет 4 октября против австралийцев.

Кроме россиян вторые победы на Кубке мира одержали команды Египта и Аргентина. В Нагано египетская сборная со счетом 3:1 по партиям одолела Иран, а Аргентина также в четырех сетах переиграла национальную команду Туниса.

Напомним, что Кубок мира будет проходить в трех японских городах Фукуоке, Нагано и Хиросиме и завершится 15 октября.