Российские волейболисты обыграли Канаду, уступая по сетам 0:2

На Кубке мира по волейболу в Японии мужская сборная России одержала волевую победу над Канадой, уступая по ходу матча 0:2 по партиям.

На проходящем в Японии Кубке мира по волейболу среди мужских команд сборная России провела второй матч на турнире. Соперником команды Туомаса Саммельвуо была сборная Канады. В отличие от россиян, которые в Японии выступают заметно обновленным составом, канадцы привезли на турнир всех сильнейших.

Во многом из-за преимущества в сыгранности канадцы смогли выиграть первую партию 25:23, во второй российская команда откровенно провалилась - 25:16. Уступая 0:2, наставник российской команды решился на изменения в составе. На площадку вышли Павел Круглов и Илья Власов.

Замены помогли. Россияне переломили ход поединка и в третьей партии уверенно выиграли - 25:17. Канадцы в четвертом сете упирались до последнего, но поймавших кураж игроков Туомаса Саммельвуо было не остановить - 25:23. Эта неудача сломила канадцев и в пятой партии они капитулировали - 15:10.

В составе российской команды самыми результативными стали Федор Воронков (19 очков) и Ярослав Подлесных (16 очков).

В следующем матче 4 октября российская команда встретится со сборной Австралии. Турнир завершится 15 октября.