Тренерский штаб сборной России по регби объявил состав на третий матч Кубка мира. В четверг нашей команде предстоит встреча с Ирландией.

Изменений в составе очень много. По сравнению с предыдущей игрой против Самоа, из 15 человек Лин Джонс поменял девятерых. И дело тут вряд ли в недовольстве. Россияне, напомним, хоть и проиграли самоанцам, но выглядели вполне достойно, и впервые в истории завершили в свою пользу половину матча на Кубке мира. Просто сил в той игре было затрачено очень много, и восстановить их даже за неделю - задача непростая. Ну а поскольку в заявке на турнир значится 31 человек, вариантов для замен у тренеров действительно достаточно.

В матче с ирландцами задача сборной России формулируется просто - сыграть достойно, показать себя. О победе речь, разумеется, не идет, ведь соперник - лидер мирового рейтинга, тогда как наша сборная находится в Табели о рангах на 20-й строчке. Разница в классе команд колоссальная. На Кубке мира-2011 наша сборная уже встречалась с ирландцами и уступила 12:62. Но даже две попытки, занесенные россиянами, вызвали уважение. Скажем, капитана сборной Василия Артемьева до сих пор международной аудитории частенько представляют как человека, который занес попытку самой Ирландии. И если удастся успех повторить, будет уже неплохо.

Кстати, ирландцы, приехавшие на Кубок мира в Японию одними из главных фаворитов, успели шокировать публику неожиданным поражением от хозяев - 12:19. Права на ошибку у соперника больше нет, так что играть ирландцы будут в полную силу.