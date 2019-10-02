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Рубрика: В мире

Сенат Бразилии одобрил пенсионную реформу в первом туре голосования

Текст: Андрей Васильев
Сенат Бразилии одобрил основной текст законопроекта о пенсионной реформе во время голосования в первом туре во вторник. Тем самым, законодатели сделали шаг, чтобы устранить еще одно ключевое препятствие для попытки правительства сократить свой огромный бюджетный разрыв, сообщает Reuters.

Важный пересмотр дорогостоящей системы социального обеспечения в Бразилии направлен на то, чтобы сэкономить правительству почти один триллион реалов (240 миллиардов долларов) в течение следующего десятилетия путем сочетания непопулярных мер, таких как повышение минимального пенсионного возраста и увеличение пенсионных взносов работников.

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За ходом рассмотрения законопроекта внимательно следят инвесторы, обеспокоенные дефицитом бюджета Бразилии и государственным долгом. Правительство, центральный банк и многие экономисты настаивают на том, что необходимо повысить доверие инвесторов, сами инвестиции и, в конечном итоге, экономический рост.

Основной текст был принят с 56 голосами "за", при необходимых 49 голосов, при 19 "против" и одном воздержавшемся. Не менее 76 из 81 сенаторов присутствовали на заседании. Ожидается, что сенат рассмотрит поправки к законопроекту в среду, прежде чем он начнет голосование во втором туре. Поскольку законопроект вносит изменения в конституцию страны, требуется второе голосование.

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Тем временем глава фракции политической партии президента Джейра Больсонаро в сенате Мейджор Олимпио предупредил, что второе голосование по пенсионной реформе, запланированное на следующую неделю, может не состояться, если правительство нарушит обещания, данные законодателям в обмен на их поддержку.

Между тем сенатор Дэви Алколумбре, глава верхней палаты, заявил в прошлом месяце, что пенсионная реформа будет готова к подписанию президентом к 10 октября.

В мире Южная Америка Бразилия
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