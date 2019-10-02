Сенат Бразилии одобрил пенсионную реформу в первом туре голосования

Важный пересмотр дорогостоящей системы социального обеспечения в Бразилии направлен на то, чтобы сэкономить правительству почти один триллион реалов (240 миллиардов долларов) в течение следующего десятилетия путем сочетания непопулярных мер, таких как повышение минимального пенсионного возраста и увеличение пенсионных взносов работников.

За ходом рассмотрения законопроекта внимательно следят инвесторы, обеспокоенные дефицитом бюджета Бразилии и государственным долгом. Правительство, центральный банк и многие экономисты настаивают на том, что необходимо повысить доверие инвесторов, сами инвестиции и, в конечном итоге, экономический рост.

Основной текст был принят с 56 голосами "за", при необходимых 49 голосов, при 19 "против" и одном воздержавшемся. Не менее 76 из 81 сенаторов присутствовали на заседании. Ожидается, что сенат рассмотрит поправки к законопроекту в среду, прежде чем он начнет голосование во втором туре. Поскольку законопроект вносит изменения в конституцию страны, требуется второе голосование.

Тем временем глава фракции политической партии президента Джейра Больсонаро в сенате Мейджор Олимпио предупредил, что второе голосование по пенсионной реформе, запланированное на следующую неделю, может не состояться, если правительство нарушит обещания, данные законодателям в обмен на их поддержку.

Между тем сенатор Дэви Алколумбре, глава верхней палаты, заявил в прошлом месяце, что пенсионная реформа будет готова к подписанию президентом к 10 октября.