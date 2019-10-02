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02.10.2019 21:06
Рубрика: Спорт

Не видит барьеров

Сергей Шубенков приехал на ЧМ за медалью
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(7980)
После двух блестящих побед Анжелики Сидоровой и Марии Ласицкене в прыжках с шестом и прыжках в высоту на чемпионате мира в Дохе наступает время наших легкоатлетов-мужчин. В среду поздно ночью за медаль в беге на 110 м с барьерами будет бороться Сергей Шубенков.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

У Шубенкова уже есть три награды, в том числе "золото" ЧМ в Пекине-2015. Но в этом году попасть на пьедестал будет непросто. Во-первых, из-за сильной конкуренции. Быстрее Сергея в текущем сезоне бегут сразу три соперника: лидер рейтинга американец Грант Холлоуэй (12,98), испанец Орландо Ортега (13,05) и ямаец Омар Маклауд (13,07). Еще один представитель США Дэниэль Робертс (13,00) был дисквалифицирован в предварительном забеге.

Фото: REUTERS
Мария Ласицкене: У меня был супернастрой на финал ЧМ

Шубенков показал свое лучшее время - 13,12 секунды - на турнире в Рабате. Но в том забеге Сергей пересекал финишную прямую в полете, потому что его сбил с ног Маклауд. Россиянин получил серьезную травму колена и пропустил пару месяцев тренировок и выступлений. И это вторая сложность. Но Шубенков не привык сдаваться и не стал завешать сезон досрочно. В итоге он стал третьим в финале "Бриллиантовой лиги" с результатом 13,33. Победитель Ортега пробежал дистанцию за 13,22. Но на чемпионате мира в Дохе скорости будут немного другие. Так что претендентам на медали нужно поднажать.

Между тем российские прыгуны в высоту Илья Иванюк и Михаил Акименко без проблем вышли в финал ЧМ. Их главные конкуренты - лидер нынешнего сезона белорус Максим Недосеков (2,35 м) и местная звезда Мутаз Баршим. Катарец сейчас далек от своих классных прыжков на 2,43 или даже на 2,35, но он действующий чемпион мира.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика Чемпионат мира по легкой атлетике - 2019
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