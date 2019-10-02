После двух блестящих побед Анжелики Сидоровой и Марии Ласицкене в прыжках с шестом и прыжках в высоту на чемпионате мира в Дохе наступает время наших легкоатлетов-мужчин. В среду поздно ночью за медаль в беге на 110 м с барьерами будет бороться Сергей Шубенков.

У Шубенкова уже есть три награды, в том числе "золото" ЧМ в Пекине-2015. Но в этом году попасть на пьедестал будет непросто. Во-первых, из-за сильной конкуренции. Быстрее Сергея в текущем сезоне бегут сразу три соперника: лидер рейтинга американец Грант Холлоуэй (12,98), испанец Орландо Ортега (13,05) и ямаец Омар Маклауд (13,07). Еще один представитель США Дэниэль Робертс (13,00) был дисквалифицирован в предварительном забеге.

Шубенков показал свое лучшее время - 13,12 секунды - на турнире в Рабате. Но в том забеге Сергей пересекал финишную прямую в полете, потому что его сбил с ног Маклауд. Россиянин получил серьезную травму колена и пропустил пару месяцев тренировок и выступлений. И это вторая сложность. Но Шубенков не привык сдаваться и не стал завешать сезон досрочно. В итоге он стал третьим в финале "Бриллиантовой лиги" с результатом 13,33. Победитель Ортега пробежал дистанцию за 13,22. Но на чемпионате мира в Дохе скорости будут немного другие. Так что претендентам на медали нужно поднажать.

Между тем российские прыгуны в высоту Илья Иванюк и Михаил Акименко без проблем вышли в финал ЧМ. Их главные конкуренты - лидер нынешнего сезона белорус Максим Недосеков (2,35 м) и местная звезда Мутаз Баршим. Катарец сейчас далек от своих классных прыжков на 2,43 или даже на 2,35, но он действующий чемпион мира.