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02.10.2019 23:35
Рубрика: Спорт

Сергей Шубенков взял "серебро" чемпионата мира в Дохе

Текст: Анна Бекетова
Сергей Шубенков выиграл серебряную медаль в барьерном беге на 110 м на чемпионате мира, который проходит в Дохе.
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Шубенков преодолел дистанцию за 13,15 секунды, уступив только лидеру сезона американцу Гранту Холлоуэю, который в начале июня сумел выбежать из 13 секунд (12,98). На чемпионате мира он показал результат 13,10. Третье место занял француз Паскаль Мартино-Лагарт (13,18).

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Сергей Шубенков приехал на чемпионат мира за медалью

Напомним, что Шубенков получил серьезную травму этим летом. На турнире в Рабате 16 июня он одержал победу, показал второй на тот момент результат сезона в мире (13,12), но на финише произошел неприятный инцидент, виновником которого был Омар Маклауд. Ямаец споткнулся и в падении задел Сергея. Россиянину пришлось пропустить два месяца из-за травмы колена и долго восстанавливаться.

Так случилось, что Маклауд, который был претендентом на награды, упал и на этот раз. Хорошо, что Шубенков бежал по крайней девятой дорожке и не пострадал.

Фото: REUTERS
Мария Ласицкене: У меня был супернастрой на финал ЧМ

Для воспитанника Сергея Клевцова это "серебро" ЧМ стало четвертым в карьере. Сергей является чемпионом мира 2015 года, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира 2013 и 2017 годов соответственно. Он единственный спринтер в истории советской и российской мужской легкой атлетики, который выигрывал медали ЧМ в барьерном беге на 110 метров.

На счету Сергея также два "золота" с летних чемпионатов Европы (2012, 2014) и одно с европейского первенства в помещении (2013). Россиянин дважды выигрывал "Бриллиантовую лигу" (2017, 2018) и побеждал на Континентальном кубке IAAF (2014).

Между тем

Россиянка Вера Рудакова не смогла выйти в финал в беге на дистанции 400 метров с барьерами. В полуфинале она показала результат 55,57 секунды и заняла шестое место. Дальше проходили по две лучшие спортсменки из трех забегов, а также две лучшие из числа оставшихся по сумме всех пяти забегов.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика Чемпионат мира по легкой атлетике - 2019
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