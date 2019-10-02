Сергей Шубенков взял "серебро" чемпионата мира в Дохе

Сергей Шубенков выиграл серебряную медаль в барьерном беге на 110 м на чемпионате мира, который проходит в Дохе.

Шубенков преодолел дистанцию за 13,15 секунды, уступив только лидеру сезона американцу Гранту Холлоуэю, который в начале июня сумел выбежать из 13 секунд (12,98). На чемпионате мира он показал результат 13,10. Третье место занял француз Паскаль Мартино-Лагарт (13,18).

Напомним, что Шубенков получил серьезную травму этим летом. На турнире в Рабате 16 июня он одержал победу, показал второй на тот момент результат сезона в мире (13,12), но на финише произошел неприятный инцидент, виновником которого был Омар Маклауд. Ямаец споткнулся и в падении задел Сергея. Россиянину пришлось пропустить два месяца из-за травмы колена и долго восстанавливаться.

Так случилось, что Маклауд, который был претендентом на награды, упал и на этот раз. Хорошо, что Шубенков бежал по крайней девятой дорожке и не пострадал.

Для воспитанника Сергея Клевцова это "серебро" ЧМ стало четвертым в карьере. Сергей является чемпионом мира 2015 года, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира 2013 и 2017 годов соответственно. Он единственный спринтер в истории советской и российской мужской легкой атлетики, который выигрывал медали ЧМ в барьерном беге на 110 метров.

На счету Сергея также два "золота" с летних чемпионатов Европы (2012, 2014) и одно с европейского первенства в помещении (2013). Россиянин дважды выигрывал "Бриллиантовую лигу" (2017, 2018) и побеждал на Континентальном кубке IAAF (2014).

Между тем

Россиянка Вера Рудакова не смогла выйти в финал в беге на дистанции 400 метров с барьерами. В полуфинале она показала результат 55,57 секунды и заняла шестое место. Дальше проходили по две лучшие спортсменки из трех забегов, а также две лучшие из числа оставшихся по сумме всех пяти забегов.