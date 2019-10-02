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02.10.2019 16:03
Рубрика: Общество

Шесть российских вузов вошли в список лучших в новом рейтинге

Текст: Мария Агранович
Британское издание Times Higher Education (THE) опубликовало  результаты предметного рейтинга по направлению "Искусство и гуманитарные науки".
Фото: РИА Новости. Фото: РИА Новости.
Фото: РИА Новости.

Здесь - 506 лучших университетов мира, которые готовят специалистов по таким направлениям, как театральное искусство, дизайн, языки, литература, лингвистика, история, философия, теология, архитектура и археология. Россию представляют шесть вузов, причем четыре из них - университеты-участники "Проекта 5-100".

Российский лидер тот же, что и в прошлом году - МГУ им. Ломоносова. Сейчас он на 72-м месте. В топ-200 сильнейших в этом году вошла Высшая школа экономики, причем сделала серьезный "скачок": с позиций 201-250 в 2018 году перешла в группу "176-200".

Фото: Сергей Михеев
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- Прогресс ВШЭ связан с тем, что вуз стал заметным дисциплинарным "полем" на мировом ландшафте гуманитарных наук и искусств, - комментирует старший директор по стратегическому развитию ВШЭ Ирина Карелина. - Также постоянно растет цитируемость.

На третьем месте по гуманитарным наукам и искусству среди российских вузов - СПбГУ - позиции 201-250.

В топ-300 представлены Томский госуниверситет и Казанский федеральный университет. И впервые в предметный рейтинг по направлению "Искусство и гуманитарные науки" вошел Уральский федеральный университет, он в топ-400.

Комментарии

Эдуард Галажинский, ректор Томского государственного университета:

- ТГУ, как и в прошлом году, вошел в группу 201-250. Классический университет, имеющий 140-летнюю историю и богатейшие традиции, силен в гуманитарных науках. Высокая позиция в рейтинге - результат постоянной работы коллектива ТГУ.

Дмитрий Бугров, первый проректор Уральского федерального университета:

- В вузе действует один из ведущих центров социо-гуманитарных исследований России - Уральский гуманитарный институт, который показывает в последние годы динамичный рост. Этому способствует авторитет научных школ и поддержка программы 5-100, направленной на повышение конкурентоспособности российских вузов в мире.

Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова Наука и образование Высшая школа экономики
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